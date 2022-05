Corea del Nord, altro missile lanciato nel Mar del Giappone

Continua l’escalation missilistica di Pyongyang. La Corea del Nord ha infatti lanciato un nuovo missile nel Mar del Giappone. Lo rendono noto le forze armate della Corea del Sud: si tratta del 15esimo test missilistico da inizio anno. Dopo Seul, anche Tokyo ha confermato il nuovo lancio nordcoreano.

Corea del Nord, un nuovo lancio dalla base di Sinpo

Secondo le forze armate sudcoreane, la Corea del Nord ha questa volta lanciato un missile balistico a corta gittata, presumibilmente un missile balistico sottomarino (Slbm) a largo delle sue coste orientali. Il lancio, aggiunge il comunicato degli Stati Maggiori congiunti sudcoreani, è avvenuto dalle acque della cittadina di Sinpo. «Le intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno analizzando ulteriori dettagli», recita il comunicato emesso.

Corea del Nord, già 15 test missilistici nel 2022

Come detto, quello appena avvenuto è il 15esimo test missilistico condotto da Pyongyang dall’inizio dell’anno: tra essi anche quello del missile balistico intercontinentale Hwasongpho-17, avvenuto il 24 marzo. L’ultimo test, arrivato dopo il altro lancio di un missile balistico avvenuto mercoledì scorso sempre nel Mar del Giappone: il proiettile aveva viaggiato per 470 chilometri a una velocità undici volte superiore al muro del suono (Mach 11), raggiungendo un’altitudine di 780 chilometri e finendo al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.

Corea del Nord, c’è timore per un possibile test nucleare

L’aumento dell’attività missilistica non fa che aumentare il timore internazionale che sia imminente un test nucleare da parte del regime di Kim Jong-un. Tutto questo a pochi giorni dall’insediamento del presidente eletto della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, che ha promesso un approccio più duro sulle ambizioni nucleari dei vicini nordcoreani. Durante la parata militare del 25 aprile, il leader nord coreano Kim Jong-un ha detto di voler spingere sullo sviluppo del proprio arsenale nucleare, avanzando l’ipotesi di un suo utilizzo preventivo in caso di minaccia agli interessi fondamentali della Corea del Nord e, dunque, non solo come deterrente.