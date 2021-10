La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone

Martedì 19 ottobre la Corea del Nord ha lanciato da un sottomarino un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo confermano fonti di Seul. Secondo quanto riferisce il Comando Congiunto sud-coreano, il lancio è avvenuto dalla base di Sinpo, ed è stato rilevato poco dopo le 10 del mattino ora locale, le 3 in Italia. Il lancio viola le risoluzioni delle Nazioni Unite ed è solo l’ultimo di una serie di test effettuati da Pyongyang nell’ultimo mese.

Il lancio del missile alla vigilia dei colloqui a Washington sulla denuclearizzazione di Pyongyang

Il test di martedì è stato fatto in coincidenza con i colloqui che si terranno nelle prossime ore a Washington tra il rappresentante speciale statunitense per la Corea del Nord, Sung Kim, e le sue controparti di Corea del Sud, Noh Kyu-duk, e Giappone, Takehiro Funakoshi, per discutere una strategia per la ripresa del dialogo con il regime di Kim Jong-un sulla denuclearizzazione.

La reazione del Giappone

Il premier giapponese Fumio Kishida ha confermato il lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord, e ha condannato l’atto definendolo una palese violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Il premier nipponico ha inoltre confermato che non si sono registrati danni escludendo la presenza di vittime. A questo riguardo il ministro della Difesa Nobuo Kishi ha detto che il governo sta «analizzando le informazioni», senza tuttavia scendere nei dettagli. Precedentemente la guardia costiera nipponica aveva riferito che il missile era caduto nel Mare del Giappone, e le imbarcazioni e i voli aerei nell’area erano stati allertati.

La corsa agli armamenti nella penisola coreana

Nella penisola coreana si sta assistendo a una corsa agli armamenti. Lo scorso gennaio Pyongyang aveva presentato un nuovo tipo di missile lanciato da sottomarini descrivendolo come «l’arma più potente del mondo». Mentre questa settimana a Seul si terrà la più grande mostra sulla Difesa sudcoreana durante la quale saranno presentati un nuovo jet da combattimento e missili. A breve Seul dovrebbe anche procedere al lancio del proprio razzo spaziale.