Corea del Nord, lanciato missile balistico nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato nelle prime ore di oggi un missile balistico non identificato nel Mar del Giappone. Lo riferisce il ministero della Difesa sudcoreano. Secondo quanto affermato da una fonte militare consultata dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il missile è stato lanciato da un’area interna del Paese eremita guidato da Kim Jong-un: per la precisione dalla zona di Taechon, nella provincia del P’yŏngan Settentrionale.

Quinto lancio da quando è in carica Yoon Suk-yeol

Si tratta della quinta esercitazione dell’esercito nordcoreano da quando l’amministrazione Yoon Suk-yeol è entrata in carica in Corea del Sud nel maggio di quest’anno. Appena due giorni fa la portaerei statunitense “Ronald Reagan” è arrivata nella città portuale sudcoreana di Busan, per le prime esercitazioni congiunte con le truppe di Seul in cinque anni. Le autorità della Corea del Sud avevano precedentemente rilevato segnali che il Nord si stava preparando a lanciare un missile balistico da un sottomarino al largo delle sue coste. «Il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord è un atto di grave provocazione che minaccia la pace e la sicurezza della penisola coreana e della comunità internazionale», ha dichiarato lo Stato Maggiore della Corea del Sud.

Giovedì la visita di Kamala Harris in Corea del Sud

Giovedì è prevista una visita ufficiale della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, dopo quelle del presidente Joe Biden a maggio e della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi il mese scorso. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha spiegato che secondo le stime il missile ha raggiunto un’altitudine massima di 50 chilometri e potrebbe aver percorso una traiettoria irregolare. Il ministro nipponico ha sottolineato che il missile balistico è caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone e che non sono stati segnalati problemi con la navigazione o il traffico aereo.