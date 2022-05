Corea del Nord, confermato il lancio di altri tre missili ballistici

A poche ore dalla conclusione del viaggio di Joe Biden in Asia, la Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici dall’area di Sunan, dove si trova la capitale Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone. Si tratta del 17esimo test missilistico del 2022: tre le testate lanciate e una di esse, riferisce l’esercito sudcoreano, potrebbe essere stato un missile balistico intercontinentale.

Corea del Nord, il nuovo lancio nel Mar del Giappone

Secondo la Corea del Sud, due dei missili lanciati dal Paese eremita sarebbero stati a corto raggio. Il primo a essere stato lanciato, invece, sarebbe stato un missile balistico intercontinentale, che ha percorso una traiettoria di 360 chilometri a un’altitudine di 540 chilometri prima di inabissarsi nelle acque del Mar del Giappone. Visto che i missili di questo tipo hanno un raggio d’azione superiore a 5 mila chilometri non è chiaro, evidenzia l’agenzia Dpa, se la Corea del Nord abbia deciso di contenere deliberatamente la traiettoria percorsa. I vettori sono atterrati fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone e non risultano danni a imbarcazioni o persone.

Corea del Nord, preoccupa l’intensificarsi dei test missilistici

Stando a quanto riferito dai militari sudcoreani, i missili sono stati lanciati intorno alle 6 ora locale, alle 6:37 e alle 6:42: l’ennesima dimostrazione di forza da parte di Pyongyang, la 17esima dall’inizio dell’anno, è stata confermata anche dal ministero della Difesa del Giappone. «Non possiamo tollerare che la Corea del Nord vada avanti con i tentativi di perfezionamento della sua tecnologia nucleare», ha detto il ministro Nobuo Kishi, che ha parlato di «palesi provocazioni». L’intensificarsi dei test missilistici da parte della Corea del Nord sta destando preoccupazione in Estremo Oriente. E non solo. Secondo l’Ufficio presidenziale sudcoreano, citato dall’agenzia Yonhap in una breve nota, il regime di Kim Jong-un ha effettuato test operativi del detonatore nucleare, in vista del suo settimo test nucleare.