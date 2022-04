Corea del Nord, Kim Jong-un rafforza le armi nucleari: «Sono simbolo di potere»

«Continueremo a rafforzare le capacità nucleari del nostro Paese a un ritmo accelerato». Così Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, ha annunciato un nuovo piano di sviluppo per gli armamenti durante la parata per i 90 anni dalla fondazione delle forze armate. «Sono il simbolo del potere nazionale e non possono essere vincolate a una sola missione». Ad annunciarlo è Kcna, agenzia di stampa nordcoreana. L’arsenale di Pyongyang vanta anche il Hwasong-17, missile intercontinentale che ha testato con successo lo scorso 24 marzo.

Il nuovo piano di Kim Jong-un per le armi nucleari della Corea del Nord

Nel corso del suo discorso, il leader di Pyongyang ha dunque annunciato uno sviluppo nucleare repentino e alla massima velocità possibile. Spazio anche per parole dure, in riferimento a un attacco contro concrete minacce. «Noi scoraggiamo sempre la guerra ma, se qualcuno dovesse tentare di usurpare gli interessi della Corea del Nord, la nostra forza svolgerà la sua seconda missione di natura preventiva». Secondo Kcna, Kim Jong-un avrebbe detto che l’arsenale deve essere pronto in qualsiasi momento per reagire ad eventuali minacce esterne.

Come di consueto, la parata nordcoreana ha poi presentato l’intero arsenale a disposizione di Pyongyang. Grande spazio per il Hwasong-17, missile balistico intercontinentale al centro dei test dello scorso 24 marzo. «Gli spettatori hanno tributato forti applausi», ha proseguito nel suo racconto Kcna. «Tutti si sono mostrati entusiasti nel vedere l’arma che è salita in cielo il 24 marzo». Tali test, eseguiti sotto la supervisione dello stesso Kim Jong-un, sono stati presentati in stile hollywoodiano. Il vettore, come confermato dagli esperti, sarebbe in grado di raggiungere qualsiasi area territoriale degli Stati Uniti trasportando una testata atomica. Il “missile mostruoso”, come lo hanno ribattezzato gli analisti, è il fiore all’occhiello dell’esercito nordcoreano, che in parata ha mostrato carri armati, armi e missili.

