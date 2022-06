La Corea del Nord rafforza la capacità di deterrenza, timori per un nuovo test nucleare

Kim Jong-un ha ordinato un rafforzamento della capacità di difesa della Corea del Nord con compiti aggiuntivi alle unità dell’esercito in prima linea: l’annuncio è stato intrepretato dagli analisti come una preparazione per lo schieramento di armi nucleari al confine con la Corea del Sud. Si tratterebbe del settimo test nucleare da parte di Pyongyang.

Corea del Nord, «rapido rafforzamento della capacità di difesa nazionale»

Come riportano i media di regime, la riunione della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori, presieduta dal leader supremo Kim Jong-un ha gettato le basi per un «rapido rafforzamento della capacità di difesa nazionale» con la definizione di «un importante piano d’azione militare» che mira a rafforzare «ancora di più la deterrenza». Nonostante stia affrontando con difficoltà la prima ondata di Covid dall’inizio della pandemia, la Corea del Nord non mette in secondo piano gli sforzi militari.

Kim Jong-un: «Tutto l’esercito si impegni al massimo»

In quella che è stata definita «una discussione storica di grande significato per intensificare ulteriormente la guida del Partito sugli affari militari e aumentare notevolmente l’efficienza di combattimento» delle forze armate della Corea del Nord, Kim Jong-un ha evidenziato «la necessità che tutto l’esercito si impegni al massimo» anche per consolidare «in ogni modo le potenti capacità di autodifesa per avere la meglio su qualsiasi forza ostile e proteggere così, in modo affidabile, la dignità del grande Paese e la sicurezza del suo grande popolo». A questo fine, riportano i media ufficiali, rispondendo all’indicazione strategica del Comitato centrale del Partito, «è stato ratificato un piano di revisione della struttura organizzativa militare».

