Corea del Nord, registrato il primo caso di Covid: Kim Jong-un ordina lockdown

La pandemia arriva anche in Corea del Nord. Dopo aver a lungo negato la presenza di contagi da Covid-19, Pyongyang ha confermato i primi casi nel Paese. Secondo l’agenzia nazionale Kcna, i campioni prelevati corrispondono alla variante Omicron altamente trasmissibile. Il dittatore ha così ordinato immediatamente il lockdown generale per tutte le città. «Si tratta di una grave emergenza nazionale», ha dichiarato. «Occorre bloccare completamente la diffusione del virus in tutte le città e le contee del Paese». Non è ancora chiaro quanti siano i casi rilevati.

La scarsa vaccinazione della Corea del Nord e gli aiuti di Seul

Secondo Kcna, i soggetti con il Covid avrebbero manifestato sintomi febbrili già l’8 maggio. Subito gli alti funzionari, assieme al leader supremo, hanno tenuto una riunione d’urgenza per decidere le prossime mosse e arginare il contagio. Sperando di «eradicare il virus nel minor tempo possibile», Kim ha ordinato il blocco non solo nella Capitale Pyongyang, epicentro del contagio, ma in tutto il resto del Paese. Le attività commerciali e produttive tuttavia non si fermeranno, ma saranno organizzate al fine di garantire che ogni unità lavori in modo isolato per prevenire la diffusione della malattia.

Fino a oggi la Corea del Nord aveva sempre negato la presenza del virus all’interno dei suoi confini, Anche se già lo scorso giugno Kim Jong-un aveva ammesso un grave incidente relativo alla pandemia. Dal gennaio 2020, quando il Covid-19 imperversava in Cina, il regime aveva però chiuso le frontiere nazionali, causando gravi danni al commercio con Pechino e all’approvvigionamento di cibo. Ignota anche un’eventuale campagna di vaccinazione per la popolazione. Kim ha infatti sempre rifiutato l’importazione di vaccini dall’Occidente, tra cui quelli pianificati del Covax, il programma dell’Oms. Nell’agosto 2020, Pyongyang aveva detto di essere a lavoro su un proprio vaccino, ma non ha poi fornito ulteriori notizie. Qualsiasi focolaio nel Paese, come riportano Bbc e Cnn, potrebbe risultare catastrofico. Il sistema sanitario è infatti arretrato e, soprattutto nelle zone rurali, quasi inesistente. Per questo la Corea del Sud ha teso la mano offrendo assistenza medica. Il Nord non ha ancora risposto.

Probabili conseguenze sulle ambizioni nucleari di Kim Jong-un

È probabile che la Corea del Nord non si trovi di fronte al primo contagio dallo scoppio della pandemia. Questa volta però il focolaio è grave e, di conseguenza, troppo difficile da occultare. L’esplosione del Covid potrebbe ora ritorcersi contro le ambizioni nucleari di Kim Jong-un, che proprio di recente aveva dichiarato di voler incentivare la produzione come simbolo di forza del Paese. «La Corea del Nord potrebbe dover accantonare i test atomici per concentrarsi sulla lotta al virus», ha detto al Afp Yang Moo-jin, docente alla University of North Korean Studies di Seul, cui ha fatto eco il collega della Ewha University Leif-Eric Easley. «La minaccia del Covid è più alta rispetto a un esercito straniero».

