A morte il risvoltino

Sempre secondo la testata, di recente tre ragazzi sono stati deportati in un campo di prigionia per aver imitato il taglio dei capelli di alcuni cantanti K-Pop (la musica pop sudcoreana) e per aver indossato dei pantaloni con risvoltini sopra la caviglia. L’obiettivo ultimo è quello di eliminare qualsiasi impulso diverso da quello della propaganda di regime, evitando così che la popolazione possa essere influenzata dalla libertà, e dalla spensieratezza, vista nei prodotti stranieri.

Da qui, per converso, nasce il contrabbando di questo materiale. Nel 2002, le autorità, ad esempio, si resero protagoniste di un raid in un’università, che portò al sequestro di più di 20mila cd “illegali”. Da allora, la morsa ha cominciato a chiudersi sempre di più, e sono iniziati gli arresti in numero sempre maggiore. Intervistato dalla Bbc, l’esule Kim Geum-hyok ha ricordato di come, nel 2009, fu arrestato e picchiato per aver diffuso dei dvd di K-Pop che il padre aveva importato dalla Cina. Alla fine, fu costretto ad accusare il genitore, che riuscì a cavarsela corrompendo le guardie. Adesso, con la nuova legge di Kim, sarebbe finito in un campo di prigionia per almeno cinque anni.

Usb e batterie delle macchine

Le serie tv, soprattutto la sudcoreana “Stairway to Heaven“, sono circolate per anni attraverso delle chiavette Usb, criptate per protezione. Alcune si “autodistruggono” – cioè il materiale viene cancellato – nel caso in cui la password sia sbagliata per tre volte, altre sono impostate per far sì che questo avvenga al primo errore. Altre ancora, addirittura, ne permettono la visione solo su un determinato computer, e solo per una volta. Nel corso degli anni i nordcoreani si sono ingegnati in vari modi per poter guardare questi programmi, anche collegando la tv alla batteria della macchina per avere abbastanza elettricità.