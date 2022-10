Corea del Nord, quanto è concreta la minaccia nucleare di Pyongyang

Prima le minacce, poi gli annunci istituzionali, infine i test missilistici. Con lo spauracchio del nucleare pronto a irrompere da un momento all’altro sui fragili equilibri dell’Asia. L’escalation della Corea del Nord non si ferma, e anzi, prosegue verso un pericoloso punto di non ritorno. I riflettori sono puntati sul lancio di un missile balistico intercontinentale a medio raggio, probabilmente un Hwasong-12, verso il Giappone. Quest’ultimo episodio rappresenta però soltanto la punta dell’iceberg. Anche perché l’episodio, che ha innescato un allarme aereo nel Giappone settentrionale, aveva già avuto un precedente nel 2017, quando l’isola settentrionale giapponese di Hokkaido venne sorvolata da un altro missile lanciato dal Pyongyang

La scintilla iniziale: il pugno duro del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol

Per capire come siamo arrivati fino a qui, e provare a prevedere cosa accadrà nell’imminente futuro, bisogna tornare alla scorsa primavera. Ad aprile, Kim Yo Jong, sorella del presidente nordcoreano, Kim Jong Un, dichiarava che la Corea del Nord avrebbe usato le sue armi nucleari per “eliminare” l’esercito sudcoreano nel caso di un attacco preventivo da parte di Seul. La presa di posizione di Miss Kim era una risposta alle affermazioni del capo della Difesa della Corea del Sud, Suh Wook, secondo cui l’esercito sudcoreano era in possesso di missili con «la capacità di colpire con precisione e rapidamente qualsiasi obiettivo in Corea del Nord». Occhio alle tempistiche. Le affermazioni di lady Kim sono arrivate ad aprile, e cioè un mese dopo l’insediamento di Yoon Suk Yeol come presidente della Corea del Sud. L’erede di Moon Jae In, un conservatore di ferro, era stato chiarissimo fin dalla sua vittoria, promettendo un approccio più duro del suo predecessore nei confronti delle provocazioni di Pyongyang. È stata questa, dunque, la prima scintilla che ha riacceso l’incendio – mai domato – tra Nord e Sud (e Usa).

La nuova legge sul nucleare varata da Kim Jong Un

Alle minacce sono seguiti i primi annunci. A settembre Kim Jong Un ha tenuto un discorso in occasione di una riunione dell’Assemblea popolare suprema (la Camera legislativa nordcoreana) per spiegare che, da quel momento in poi, la Corea del Nord non avrebbe più intrattenuto colloqui di denuclearizzazione con potenze straniere, né avrebbe mai rinunciato alle armi nucleari. In altre parole, Pyongyang ha alzato un muro di fronte a eventuali negoziati o dialoghi volti a cercare una denuclearizzazione del Paese. Nel far questo, il Nord ha approvato una nuova legge che, tra gli altri aspetti, ha ridefinito le condizioni di utilizzo delle armi nucleari. Ecco le novità. Prima di tutto, Pyongyang può eseguire un attacco nucleare “automaticamente” e “immediatamente” per distruggere l’origine di una provocazione esterna, qualora il sistema di comando e di controllo delle forze nucleari nordcoreane dovesse essere in pericolo. Il Nord può inoltre attaccare nel caso in cui dovesse giudicare che un attacco nucleare, o con altre armi di distruzione di massa, contro Pyongyang sia «già stato condotto o è imminente», o qualora ve ne sia uno imminente o compiuto contro la leadership o i principali obiettivi strategici del Paese.

Minaccia concreta o bluff?

Sul tavolo ci sarebbero tutti gli ingredienti per far scattare l’allarme rosso. Eppure, il piano di Kim potrebbe essere più raffinato di un semplice attacco a sorpresa contro chicchessia. Il motivo è semplice: il Grande Leader sa bene che un lancio rivolto agli Stati Uniti comporterebbe una controreazione di Washington, con il rischio della cancellazione della Corea del Nord dalle mappe. Paradossalmente, dunque, la minaccia di Pyongyang è molto più utile alla causa di Kim se non viene concretizzata. E, allora, quali potrebbero essere i prossimi passi del leader nordcoreano? C’è in ballo il settimo test nucleare della storia del Paese. Che, calendario alla mano e per non far irritare la Cina di Xi Jinping, potrebbe essere effettuato una volta archiviato il XX Congresso del Partito Comunista Cinese, in programma il prossimo 16 ottobre. Gli occhi del mondo sono puntati sul sito sito nordcoreano di Punggye-ri, nella contea di Kilju, nell’Hamgyong settentrionale, lo stesso che ha finora ospitato le detonazioni atomiche. Stati Uniti e Corea del Sud ripetono da settimane che qui, nel tunnel numero tre, tutti i preparativi per un test sarebbero ormai stati ultimati. La sensazione è che Kim abbia effettuato l’ultimo test missilistico per valutare la reazione di alleati e nemici. Se non ci saranno particolari rimostranze, dopo il Congresso cinese si procederà probabilmente con il test atomico. Fedele alla vecchia “strategia della pentola a pressione”, la Corea del Nord potrebbe presto tornare ad alzare la tensione sventolando l’ombra del nucleare, per poi fermarsi poco prima di superare il punto di non ritorno. Confidando, nel frattempo, sul passo indietro degli Stati Uniti di fronte alle sue minacce.