Corea del Nord, lanciato il missile più potente dal 2017

Un’altitudine massima di duemila chilometri, circa 800 chilometri di percorso in trenta minuti. Poi, la caduta nel Mar del Giappone. La Corea del Nord, domenica mattina, ha lanciato il missile più potente testato dal 2017. A registrare il lancio sono stati i vertici militari della Corea del Sud, che hanno subito segnalato di aver «rilevato un missile balistico a raggio intermedio sparato con un angolo spostato a est verso il Mare Orientale». L’indicazione dell’«angolo ampio» del lancio sta ad indicare che il missile non avrebbe raggiunto il massimo della sua gittata. L’ultimo lancio simile era stato effettuato dalla Corea del Nord nel 2017, quando l’Hwasong-12 ha volato per 787 chilometri ma, secondo gli analisti, ne avrebbe potuto percorrere circa 4.500.

Il missile lanciato dalla Corea del Nord preoccupa Corea del Sud e Giappone

É stato il settimo lancio a gennaio da parte della Corea del Nord, il numero più alto mai effettuato finora in un solo mese. Potenza e frequenza dei test preoccupano non poco sia la Corea del Sud – il presidente Moon Jae-in ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale – sia il Giappone. Secondo Seul, con questo lancio, Pyongyang ha infranto la moratoria autoimposta sui test di missili a medio e lungo raggio. Nel 2018, infatti, il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva dichiarato che, a seguito dell’accordo con Donald Trump, allora presidente Usa, non erano più necessari «test nucleari e di missili balistici intermedi e intercontinentali».

La risposta degli Stati Uniti al lancio del missile nordcoreano

Immediata è arrivata la condanna dagli Stati Uniti, con la richiesta alla Corea del Nord di «astenersi da ulteriori atti destabilizzanti». Gli Usa hanno, inoltre, ribadito, il «ferreo sostegno» a Seul e Tokyo. Il “messaggio” della Corea del Nord sarebbe proprio per Joe Biden, un chiaro riferimento alla necessità di riprendere le trattative con Pyongyang. E Donald Trump ha fatto sentire la sua voce, attaccando il suo successore Biden, accusato di «debolezza», e ribadendo «l’azione intelligente» della sua amministrazione sul tema. Intanto, oggi, l’agenzia di stampa nordcoreana ha diffuso una serie di fotografie del test missilistico – secondo gli analisti, probabilmente ritoccate – specificando che si sarebbe trattato solo di «un lancio per verificare l’affidabilità di questa classe di missili». Sul missile è stata collocata appositamente una telecamera per riprendere dall’alto le zone eventualmente da colpire, in caso di conflitto.