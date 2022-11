La Corea del Nord lancia un missile balistico nelle acque del Giappone

Nuova provocazione dalla Corea del Nord. Un missile balistico intercontinentale è caduto venerdì nelle acque del Giappone, circa 200 km a ovest dell’isola di Oshima nella prefettura settentrionale di Hokkaido. Il missile, che ha viaggiato per circa 1000 km a un’altitudine di 6.100 km con una capacità di portata di 15 mila km, secondo i funzionari giapponesi avrebbe potuto colpire gli Stati Uniti nella terraferma.

La condanna di Usa, Giappone e Corea del Sud

Ferma la condanna degli Stati Uniti, del Giappone e della Corea del Sud contro Pyongyang che, ha dichiarato il primo ministro nipponico Fumio Kishida dalla Thailandia dove sta partecipando al vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), «ha ripetuto le sue provocazioni con una frequenza senza precedenti». «Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud», ha aggiunto, «devono coordinarsi per lavorare verso la completa denuclearizzazione della Corea del Nord». La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha convocato un incontro con i leader regionali a margine dell’Apec, affermando che la condotta della Corea del Nord sta destabilizzando la regione, mentre il presidente della Corea del Sud ha chiesto sanzioni più pesanti contro il Nord.

Il lancio del missile in risposta agli sforzi Usa per rafforzare la sicurezza nell’area

Giovedì Pyongyang aveva lanciato un missile a corto raggio, minacciando risposte militari «più feroci» in risposta agli sforzi Usa per rafforzare la sicurezza nell’area. Il riferimento della ministra degli Esteri nordoreana Choe Son-hui era al vertice trilaterale che si è tenuto domenica tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Kishida a margine degli incontri regionali dell’Asean a Phnom Penh, in Cambogia. Biden inoltre aveva già discusso dei recenti test missilistici della Corea del Nord e con Xi Jinping all’inizio di questa settimana, vista la crescente preoccupazione per un settimo test nucleare del Regno Eremita.