La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Giappone: allerta a Hokkaido e Aomori

La Corea del Nord ieri mattina (alle 00.23 ora italiana) ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato alcune zone del Giappone prima di cadere, dopo 4500 km, nell’Oceano Pacifico, toccando un apogeo di circa 970 km alla velocità massima considerevole di Mach 17. Le prefetture giapponesi più settentrionali di Hokkaido e Aomori hanno lanciato l’allarme antiaereo. Il governo ha invitato la popolazione delle due regioni interessate a un eventuale impatto ad abbandonare le abitazioni e a mettersi al riparo.

Il lancio di Pyongyang forse in risposta alle esercitazioni congiunte di Giappone, Corea del Sud e Usa

La provocazione è arrivata mentre Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud stanno lavorando per rafforzare le loro difese, in risposta alla crescente minaccia rappresentata da Pyongyang. La scorsa settimana, i tre Paesi avevano condotto insieme esercitazioni navali per la prima volta dal 2017. Senza dimenticare la visita della vicepresidente americana Kamala Harris a Tokyo e a Seul. Il rischio è che la Corea del Nord stia preparando il terreno per un test nucleare.

La condanna di Tokyo e Seul

È la prima volta che un missile passa sopra l’Arcipelago dal 2017. «Si tratta di un atto di violenza che segue a ripetuti e recenti lanci di missili balistici. Lo condanniamo fermamente», ha detto ai giornalisti il primo ministro giapponese Fumio Kishida. A Seul, il presidente, Yoon Seok-youl, ha invocato una «risposta ferma e l’adozione di misure appropriate in collaborazione con gli Stati Uniti e la comunità internazionale». Le autorità d’intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti stanno conducendo un’analisi dettagliata per verificare le specifiche del missile che, a una prima analisi, rimanda a un Hwasong 12 che a gennaio volò per circa 800 chilometri a un’altitudine massima di 2.000 km. «La serie di provocazioni di missili balistici della Corea del Nord rafforzerà ulteriormente la deterrenza e le capacità di risposta dell’alleanza Corea del Sud-Usa e non farà altro che approfondire l’isolamento del Nord dalla comunità internazionale», ha affermato il Comando di stato maggiore sudcoreano in una nota, condannando il lancio come «un atto di provocazione significativa» che mina la pace e la stabilità non solo nella penisola coreana ma anche nella comunità internazionale, rappresentando una «chiara violazione» delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Washington: «L’impegno nella difesa del Giappone e della Corea rimane incrollabile»

Il Comando americano per l’Asia e il Pacifico ha condannato il lancio del missile, affermando che «l’impegno di Washington nella difesa del Giappone e della Corea rimane incrollabile». «Gli Stati Uniti condannano queste azioni e invitano la Repubblica popolare democratica di Corea ad astenersi da qualsiasi ulteriore atto illegale e destabilizzante», ha ribadito il comando in un comunicato. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jack Sullivan ha parlato separatamente con le sue controparti sudcoreana e giapponese per elaborare una «risposta internazionale adeguata e solida» e riaffermare «l’impegno ferreo» degli Stati Uniti nella difesa del Giappone e della Corea del Sud.

Charles Michel, presidente del Consiglio Ue: «Aggressione ingiustificabile»

Condanna anche da parte del presidente del Consiglio dell’Ue, Charles Michel, che ha definito il lancio del missile «un’aggressione ingiustificabile»: «Condanniamo con fermezze il deliberato tentativo della Corea del Nord di mettere a repentaglio la sicurezza nella regione, lanciando un missile balistico sopra al Giappone Un’aggressione ingiustificabile, in palese violazione del diritto internazionale», ha scritto Michel su Twitter.