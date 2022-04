Corea del Nord, Kim Jong-un minaccia l’uso «preventivo» di armi nucleari

È l’ennesimo monito del leader nordcoreano Kim Jong-un: Pyongyang potrebbe usare in via preventiva le armi nucleari per «contenere e vanificare preventivamente tutti i tentativi pericolosi e gli atti di minaccia, anche nucleare, se necessario, poste da forze ostili». Il leader nordcoreano, riporta l’agenzia Kcna, ha inoltre confermato la volontà di «mantenere e sviluppare costantemente la superiorità assoluta» delle forze armate del Paese.

LEGGI ANCHE: Corea del Nord, la sorella di Kim al Sud: «In caso di attacco, useremo il nucleare»

Corea del Nord, per Kim Jong-un la potenza militare è «un’ancora di salvezza»

Durante un incontro con ufficiali militari di cui ha dato notizia la Kcna, Kim Jong-un ha definito la potenza militare della Corea del Nord «l’ancora di salvezza che garantisce la sicurezza del Paese, delle persone e del futuro». Nel 2022 la Corea del Nord ha condotto tredici tornate di lanci, incluso il primo test di un missile balistico intercontinentale dal 2017. E nei giorni scorsi, il leader nordcoreano aveva annunciato l’intenzione di rafforzare ulteriormente le capacità nucleari nel corso della parata militare che si è svolta nel centro di Pyongyang per celebrare, in occasione del 90esimo anniversario della fondazione dell’Esercito rivoluzionario popolare coreano.

Intervenuto durante la parata di Pyongyang, Kim Jong-un si era impegnato a imprimere «massima velocità» al processo di potenziamento delle capacità nucleari della Corea del Nord: «La nostra missione di base per quanto riguarda l’energia nucleare è di scoraggiare la guerra, ma le nostre armi nucleari non possono essere confinate esclusivamente entro i limiti della prevenzione fino a quando non si verifichi una situazione alla quale speriamo di non assistere mai su questa terra». Il leader nordcoreano aveva anche avvertito che tutte le forze che cercano uno scontro militare cesseranno di esistere, affermando che Pyongyang è «assolutamente preparata» a svolgere la sua missione di deterrenza nucleare in qualsiasi momento.

LEGGI ANCHE: Hacker nordcoreani avrebbero rubato 620 milioni di dollari in criptovalute a una società Usa