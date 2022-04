«Sii coraggioso come l’Ucraina», chi c’è dietro la misteriosa campagna pubblicitaria

«Sii coraggioso come l’Ucraina». A Milano, Roma e in altre città occidentali come Londra, Amsterdam, Stoccolma, Varsavia, New York, Washington e Toronto sono apparsi misteriosi manifesti, con scritta gialla su fondo blu, inneggianti al coraggio dell’Ucraina. Una campagna pubblicitaria, che punta a fare del coraggio del popolo ucraino un brand. Ma perché? E da chi è stata ideata, nonché pagata, in tempo di guerra? A spiegare l’origine dei manifesti è stata Selvaggia Lucarelli su Domani, nell’editoriale intitolato «Il coraggio ucraino è un brand come i profumi della Ferragni».

Coraggio, il “brand” ucraino amato in tutto il mondo

I manifesti, oltre a presentare il tridente simbolo dell’Ucraina, riportano anche un sito web: brave.ua. Ed è qui che è possibile reperire numerose informazioni. Disponibile in ucraino e in inglese, il sito consente di scaricare loghi per poster, adesivi, t-shirt, oltre alle immagini della campagna e della guerra, rigorosamente accompagnate dalla scritta “Bravery”, cioè “Coraggio”: il marchio di fabbrica dell’Ucraina. «Quando è iniziata la guerra, il mondo ci ha dato tre giorni. Abbiamo dato al mondo la possibilità di vedere cos’è il coraggio ucraino. Gli ucraini sono diventati la nazione più coraggiosa del mondo», si può leggere. E ci sono poi citazioni prese dai giornali di tutto il mondo e dai discorsi di figure politiche come Joe Biden, che elogiano lo spirito ucraino. Si può anche scaricare un filtro che permette di sfoggiare un finto passaporto ucraino su Instagram e, sempre attraverso brave.ua, effettuare donazioni.

La campagna è sostenuta dal governo di Kiev

Il sito web è opera di Banda Agency, un’agenzia creativa ucraina con sede a Kiev e a Los Angeles. Ma hanno partecipato anche le altre agenzie Dentsu e Publicis, come evidenziato in fondo alla pagina. E il progetto, soprattutto, è sostenuto dal Ministero della trasformazione digitale dell’Ucraina, guidato dal 31enne Mykhailo Fedorov. Insomma, nel 2022 la guerra non si combatte solo sul campo: è passata sui social e questo si sapeva, vista la costante presenza di Zelensky opposto all’invisibile Putin. Adesso c’è anche il marketing, con il coraggio ucraino diventato brand da promuovere nel mondo. Si tratta di una promozione politica e non di una campagna sociale: pur sempre propaganda, anche se mascherata bene e proveniente dalla parte “giusta”. Probabilmente inopportuna. E forse pagata con fondi che, chissà, avrebbero potuto essere impiegati meglio in questo momento.