Coppia vissuta sotto falsa identità alle Hawaii: si sospetta siano spie russe

Walter Glenn Primrose e Gwynn Darle Morrison, una coppia di coniugi delle Hawaii hanno vissuto per decenni sotto la falsa identità di Bobby Edward Fort e Julie Lyn Montague: gli inquirenti sospettano che possano essere spie russe.

Coppia vissuta sotto falsa identità alle Hawaii

I due sono stati arrestati venerdì 22 luglio a Kapolei, sull’isola di Oahu, e sono ora accusati di cospirazione contro il governo e furto d’identità dal tribunale federale di Honolulu. Questo perché i coniugi hanno usato nomi falsi che appartenevano a due bambini morti in Texas.

Walter Glenn Primrose, il marito che ha usato la falsa identità, è un dipendente del dipartimento della Difesa americana, ma gli inquirenti stanno ancora cercando di capire se questa pista sia vera o se faccia parte della copertura. Infatti, chi indaga sta cercando di comprendere quale sia la reale natura della coppia e di trattenerla senza cauzione, così da evitare che possa dileguarsi e scomparire.

I sospetti degli inquirenti: “Potrebbe essere spie russe”

Gli inquirenti starebbero sospettando che marito e moglie vissuti sotto falsa identità siano spie russe. A sostegno di questa tesi ci sono alcune fotografie del passato che, come affermato dall’assistente procuratore degli Stati Uniti Thomas Muehleck, mostrano i due coniugi indossare delle uniformi del KGB (ex agenzia di spionaggio russa). Gli addetti ai lavori stanno anche analizzando alcune vecchie polaroid che ritraggono entrambi in uniforme.

Una conoscente di Morrison ha inoltre raccontato alla Procura che la donna avrebbe vissuto in Romania quando il paese era ancora parte del blocco sovietico.

Gli avvocati dei coniugi sono stati intervistati dalla stampa ma hanno declinato ogni risposta. Oggi, giovedì 28 luglio, ci sarà l’udienza per stabilire se la coppia potrà vivere in libertà vigilata. Nel frattempo, Kevin O’Grady della procura di Honolulu ha affermato che questo è un fatto gravissimo. Secondo il procuratore, Primrose poteva avere accesso a documenti sensibili e studiare le Hawaii, uno dei punti strategici della marina militare statunitense.