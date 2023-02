Castagneto Carducci, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

A Castagneto Carducci una coppia di anziani è stata trovata morta in casa. L’ipotesi degli inquirenti è che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Le due vittime sono marito e moglie di 80 e 75 anni.

Coppia trovata morta a Castagneto Carducci

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, giovedì 16 febbraio 2023, nella loro abitazione di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Ad allertare i carabinieri è stato il figlio della coppia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Il quadro della vicenda dev’essere ancora ricostruito ma le prime ipotesi investigative parlano di un caso di omicidio-suicidio. Molto probabilmente sarebbe stato il marito ad uccidere la donna e a togliersi poi la vita. Bruno Falleni, questo il nome dell’uomo, potrebbe aver ucciso la moglie con un colpo di pistola.

Marito e moglie erano entrambi malati

Forse all’origine del gesto estremo una condizione di disagio e malattia. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, marito e moglie erano gravemente malati. La tragedia ha colpito l’intera comunità di Castagneto Carducci, la coppia era conosciuta nella cittadina e nessuno poteva immaginare tanta disperazione. Un tragico omicidio-suicidio, forse dettato proprio dalla solitudine. Dopo l’allarme lanciato dal figlio, i Carabinieri hanno trovato entrambi i coniugi morti non appena sono entrati nell’appartamento. A nulla sono valsi i soccorsi giunti poco dopo a casa dell’anziana coppia. Tutti e due erano già privi di vita e le manovre di rianimazione degli operatori sanitari si sono rivelate vane.

Vicinanza e cordoglio sono state espresse da parte del sindaco della comunità livornese, che ha parlato di »una tragedia che ha colpito l’intera comunità». Sempre il primo cittadino ha annunciato che la cittadina organizzerà un momento di preghiera per ricordare la coppia. Intanto, le autorità continueranno a lavorare per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.