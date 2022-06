Copperman stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Eros Puglielli dirige Luca Argentero e Fortunato Cerlino in Copperman, in onda stasera 23 giugno alle 21,20 su Rai2. Il film del 2019 racconta la storia di un uomo, Anselmo, che coltiva il fascino dei supereroi e crede che il padre lo abbia abbandonato per combattere i cattivi come nei film. Ogni notte scende per strada nei panni di Copperman, eroe mascherato che vuole salvare il mondo dal male. Nel cast anche Galatea Ranzi, Tommaso Ragno e Angelica Bellucci. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Copperman, trama e cast del film stasera 23 giugno 2022 su Rai2

La trama del film di Eros Puglielli comincia con Anselmo (Sebastian Dumulescu), bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico. Ama alla follia i supereroi tanto da credere che suo padre, che ha deciso di abbandonare la famiglia per una nuova vita, sia in missione per salvare il pianeta dai cattivi. Il mondo è per lui una fiaba, pieno di meraviglie da scoprire, ma molto presto si trova ad affrontare perfidia e durezza. Con il suo immancabile sorriso e la sua innata fiducia nel genere umano, cerca di crescere seguendo la propria strada, a discapito di una vita serena.

Divenuto adulto, Anselmo (Luca Argentero) ha ancora con sé l’anima di un bambino. Al suo fianco può contare sulla costante presenza di Titti (Antonia Truppo), sua migliore amica ma anche suo grande amore, e della mamma Gianna (Galatea Ranzi). La donna gli ha sempre ripetuto quanto sia speciale e, nonostante sia un uomo adulto, Anselmo crede di essere lui stesso un supereroe dei fumetti, come papà. Grazie al fabbro Silvano (Tommaso Ragno), che lo ama come fosse suo figlio, ottiene un’armatura speciale, degna di un vero paladino della giustizia. Nasce così Copperman, personaggio nei cui panni Anselmo si avventura ogni notte in città sperando di combattere il crimine e proteggere gli indifesi.

Copperman, 5 curiosità sul film stasera 23 giugno 2022 su Rai2

Copperman, le location del film di Eros Puglielli

Pur svolgendosi in una città mai precisata, gran parte del film è girata in Umbria. La troupe ha realizzato set principalmente a Spoleto (città celebre in tv per ospitare le riprese di Don Matteo), sfruttando il lavoro del direttore della fotografia Alfredo Betrò. Una particolare scena ha richiesto quattro giorni consecutivi di ciak nell’oleificio Coricelli con la presenza di stuntman ed effetti speciali.

Copperman, l’armatura del film è opera di Roberto Molinelli

Come detto, di notte il protagonista Anselmo veste i panni di Copperman, supereroe che combatte il crimine. Per farlo, indossa un’armatura, ideata come assemblaggio di suppellettili ed elettrodomestici di uso comune. Si tratta di un’idea di Roberto Molinelli, specializzato in arte moderna che fa spesso uso della contaminazione delle fonti per realizzare le sue opere.

Copperman, le citazioni e gli omaggi ad Hayao Miyazaki

Il regista Eros Puglielli ha dichiarato che, per la realizzazione di alcune scene, ha deciso di omaggiare alcuni giganti del cinema internazionale. L’atmosfera che domina importanti passaggi del film ricordano infatti le opere di Hayao Miyazaki, celebre regista di animazione e fondatore dello Studio Ghibli, e Jean-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amélie).

Copperman, Argentero ha studiato accanto al gruppo AITA di Roma

Nelle interviste di presentazione del film, Luca Argentero ha detto di essersi affezionato tantissimo al suo personaggio. Per dare vita ad Anselmo, l’attore ha trascorso giornate intere con il gruppo AITA di Roma, cercando di scambiare opinioni con i pazienti e capirne le difficoltà nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo era presentare un uomo simpatico e divertente, sempre però nel rispetto di una condizione complessa.

Copperman, i problemi alla genesi del progetto

Il film con Luca Argentero ha avuto una genesi molto turbolenta. Nato nel 2003, ebbe difficoltà a decollare per il suo difficile obiettivo di rendere il genere favolistico metafora di un aspetto sociale complesso come la disabilità. È approdato in sala soltanto dopo 16 anni di incontri e lunghe produzioni grazie ad Eliofilm e al coinvolgimento del regista Eros Puglielli, già dietro la macchina da presa di Occhi di cristallo e Nevermind.