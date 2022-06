Copperman, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità sul film

Luca Argentero è il protagonista di Copperman, in onda questa sera, giovedì 9 giugno 2022 alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Eros Puglielli e uscito nelle sale nel 2019, il film racconta la storia di un uomo che, indossando i panni di un alter ego, lotta contro il male e i criminali che minacciano il suo paese.

Copperman: cosa sapere sul film in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Copperman: la trama

Anselmo è un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico e ha una passione smodata per i supereroi, al punto che è convinto che suo padre, in realtà scomparso da anni, sia uno di loro e sia partito in missione per salvare il mondo. Il suo universo è molto simile a quello delle fiabe, pieno di colori e di meraviglia e, nonostante spesso faccia i conti con la cattiveria delle persone e le ingiustizie, non smette mai di vedere il buono e il bello della vita, col sorriso sul volto e gli occhi pieni di sogni. Un modo di pensare e di vivere che conserva anche quando, crescendo, diventa un uomo ingenuo e senza malizia. Ad accompagnarlo in una quotidianità insolita, le colonne di sempre: l’amica d’infanzia Titti, nonché suo grande amore, e la mamma Gianna, che fin da piccolo lo ha fatto sentire speciale. Proprio grazie alle sue parole, Anselmo si convince di avere dei superpoteri e, grazie all’armatura che gli ha confezionato Silvano, il suo amico fabbro, si lancia ogni notte in un’avventura fuori dal comune: combattere il male e il crimine con l’identità di Copperman.

Copperman: il cast

Oltre a Luca Argentero nei panni di Anselmo / Copperman, nel cast troviamo anche Antonia Truppo (Titti), Galatea Ranzi (Gianna), Gianluca Gobbi (Ernesto), Tommaso Ragno (Silvano), Sebastian Dimulescu (Anselmo da bambino), Angelica Bellucci (Titti da bambina), Massimo Poggio (Giovanni) e Paolo Romano (Mario).

Copperman: cinque curiosità sulla pellicola

1) Copperman: un training mirato

Per entrare alla perfezione nel ruolo del protagonista, Luca Argentero si è confrontato con i pazienti vicini al gruppo AITA di Roma, specializzato nell’assistenza ai soggetti autistici, cercando di capire e interiorizzare il loro modo di vedere il mondo.

2) Copperman: se l’armatura è un pezzo da museo

L’armatura indossata da Anselmo, nata dall’assemblaggio di suppellettili ed elettrodomestici comuni, è stata ideata e realizzata da Roberto Molinelli, un maestro nella creazione di queste opere d’arte moderna particolarmente originali perché frutto di un’accurata contaminazione di dettagli e componenti.

3) Copperman: l’Umbria nascosta

Anche se, nel film, la location viene presentata come un’imprecisata città italiana, le riprese di Copperman si sono svolte in Umbria.

4) Copperman: diverso non è sbagliato

Il fulcro della pellicola è il tema dell’autismo, trattato senza pietismo e senza superficialità come strumento per mostrare quanto un elemento concepito come simbolo di diversità possa, in realtà, trasformarsi in un’occasione di arricchimento. In questo, fondamentale è anche l’elemento supereroistico, che diventa una innocua fantasia infantile adoperata dal protagonista per affrontare traumi e problematiche personali di un certo peso.

5) Copperman: atmosfere d’autore

Nelle interviste rilasciate dopo l’uscita del lungometraggio, il regista Eros Puglielli ha dichiarato che, nella definizione delle atmosfere che dominano le varie scene, ha preso ispirazione dalla produzione di Hayao Miyazaki e dal cinema di Jean-Pierre Jeunet.