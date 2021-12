Coppa Italia, alle 15 Venezia – Ternana: dove vedere la partita: orario, arbitro, formazioni

Archiviate le competizioni europee, che non torneranno prima di febbraio, è tempo di Coppa Italia. Oggi infatti si apriranno i sedicesimi di finale per decidere le avversarie delle otto regine d’Italia, ossia le migliori classificate nello scorso campionato di Serie A. Cambio storico per l’emittente televisiva che, quest’anno, per la prima volta non sarà Rai. Tutti i match infatti andranno in diretta, in chiaro, sui canali Mediaset. Si parte oggi 14 dicembre alle 15 su Italia 1 con Venezia –Ternana.

In laguna, allo Stadio Pier Luigi Penzo, arriva oggi la Ternana di Cristiano Lucarelli, dodicesima in Serie B con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Il Venezia di Paolo Zanetti arriva invece forte del prestigioso pareggio casalingo contro la Juventus di sabato scorso, ma dovrà fare a meno di pezzi importanti come Aramu e Caldara, non convocati. In palio c’è l’Atalanta di Giampiero Gasperini, pronta a ospitare a Bergamo la vincente del match. Per giungere a questa sfida, il Venezia aveva eliminato nel turno precedente il Frosinone con un successo per 2-1, mentre la Ternana ha fatto lo scalpo al Bologna di Mihajlovic, sconfitto 5-4. Arbitro del match sarà Daniele Minelli, assistito da Gaetano Massara e Antonio Severino, mentre quarto uomo sarà Daniele Chiffi. Al Var siederanno invece Luca Banti e Alessandro Lo Cicero.

Venezia – Ternana, le probabili formazioni del match di Coppa Italia di stasera 14 dicembre 2021 su Italia 1

Qui Venezia, out Aramu e Caldara

Dopo l’1-1 con la Juventus, il Venezia vuole continuare la striscia positiva, anche se domenica è attesa dallo scontro diretto con la Sampdoria di D’Aversa. Per questo, mister Zanetti ha deciso di lasciare a casa per la Coppa Italia ben sette giocatori tra cui Aramu, marcatore contro la Juve, e l’ex Milan e Atalanta Mattia Caldara. Non convocati nemmeno Romero, Ebuehi, Haps, Ceccaroni e Vacca. Nel 4-3-3 di stasera, davanti al portiere Maenpaa, dovrebbero esserci Modolo e Svoboda, con Mazzocchi e Molinaro sulle fasce. A centrocampo spazio a Heymans, Tessmann e Bjarkason, mentre in attacco fiducia al trio formato da Sigurdsson, Forte e Kiyine.

Qui Ternana, otto assenti per Lucarelli

Tante le assenze anche in casa Ternana. Oltre ai già indisponibili Paghera, Agazzi, Palumbo e Partipilo, Cristiano Lucarelli ha deciso di fare a meno per il match di Coppa Italia di Iannarilli, Sorensen, Furlan e Koutsoupias, preservati per il prossimo turno di Serie B col Perugia. Davanti al portiere Krapikas dovrebbe presentarsi una linea a quattro con Ghiringhelli, Boben, Diakite e Celli. In mediana Salzano affiancherà Kontek alle spalle dei trequartisti Peralta, Pettinari e Capone. Davanti chance all’unica punta Simone Mazzocchi.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Molinaro; Heymans, Tessmann, Bjarkason; Sigurdsson, Forte, Kiyine. All.: Zanetti.

TERNANA (4-2-3-1): Krapikas, Ghiringhelli, Boben, M. Diakite, Celli, Kontek, Salzano, Peralta, Pettinari, Capone, S. Mazzocchi. All. Lucarelli.