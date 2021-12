Coppa Italia, alle 18 Udinese – Crotone: dove vedere la partita, orario, arbitro, formazioni

Dopo i primi match di agosto con alcune eliminazioni a sorpresa, tra cui quella del Bologna per mano della Ternana, torna oggi la Coppa Italia con i primi match dei sedicesimi di finale. Oggi pomeriggio, in diretta alle 18 su Italia 1, sarà il turno di Udinese – Crotone. La visione della partita sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Dopo il pareggio interno contro il Milan di sabato scorso, l’Udinese di mister Cioffi si tuffa in Coppa Italia alla ricerca di conferme per iniziare con il piede giusto il post-Gotti. Alla Dacia Arena arriverà oggi il Crotone di Modesto, terzultimo in Serie B con appena 8 punti e reduce da cinque sconfitte consecutive. Il tecnico friulano ha già annunciato un folto turnover, dato che sabato sera dovrà affrontare il Cagliari in un match molto delicato per il prosieguo del campionato. Non vuole sfigurare invece il Crotone, deciso a tentare il passaggio del turno giocandosela fino in fondo. «Dobbiamo resettare e ripartire», ha detto Modesto alla vigilia. «Oggi comunque giocherà chi ha avuto poco spazio finora». In palio c’è la Lazio di Maurizio Sarri, eventuale avversario degli ottavi di finale.

Arbitro dell’incontro sarà Matteo Gualtieri, che avrà come assistenti Tolfo e Fontemurato, mentre quarto uomo sarà Piero Giacomelli. Al Var siederanno invece Luigi Nasca e Dario Cecconi.

Udinese – Crotone, le probabili formazioni del match di Coppa Italia delle 18 stasera 14 dicembre 2021 su Italia 1

Qui Udinese, in attacco Pussetto e Success

Cioffi si appresta a schierare una formazione fortemente rimaneggiata. Visti i prossimi impegni di Serie A, per la Coppa Italia il nuovo allenatore friulano dovrebbe lasciare a riposo i suoi pezzi più pregiati, dando spazio alle seconde linee. Fra i pali non ci sarà Silvestri, al cui posto dovrebbe giocare l’ex Inter Padelli, protetto da una linea a tre formata da Perez, De Maio e Samir. Centrocampo a cinque con Samardzic, Jajalo e Makengo al centro, mentre sulle corsie esterne agiranno verosimilmente Soppy e Zeegelaar. In attacco fiducia a Pussetto e Success, indisponibile sabato per l’espulsione rimediata contro il Milan.

Qui Crotone, ricco turnover anche per i calabresi

Modulo a specchio per Modesto, che dovrebbe scegliere per il match di Coppa Italia il 3-5-2. Fra i pali ci sarà Contini, mentre in difesa molto probabilmente scenderanno in campo Cuomo, Nedelcearu e Visentin. In mezzo al campo, maglie da titolare per Schirò, Estevez e Donsah, mentre sulle fasce ci saranno Mogos e Sala. In attacco fiducia alla coppia formata da Borello e Oddei. Panchina per l’ex Milan Niccolò Zanellato.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, De Maio, Samir; Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Zeegelaar; Pussetto, Success. All.: Cioffi.

CROTONE (3-5-2): Contini; Cuomo, Nedelcearu, Visentin; Mogos, Schirò, Estevez, Donsah, Sala; Borello, Oddei. All.: Modesto.