Coppa Italia, stasera Juventus-Lazio: orario, arbitro e probabili formazioni

Ultimo appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia. Stasera 2 febbraio, in diretta alle 21 su Canale 5, la Juventus ospita la Lazio all’Allianz Stadium di Torino. Chi vince affronterà l’Inter di Inzaghi, che martedì 31 gennaio ha battuto per 1-0 l’Atalanta. Nella giornata di ieri sono andati in scena Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese. Nel match del Franchi, la Viola ha vinto 2-1 e ha staccato il pass per la semifinale di aprile dove incontrerà a sorpresa i grigiorossi di Ballardini, che hanno battuto la Roma all’Olimpico con il medesimo risultato dopo aver già fatto lo scalpo al Napoli. La visione della partita sarà disponibile in streaming su Mediaset Play e Infinity. Arbitro di Juventus-Lazio sarà Fabio Maresca, con assistenti Carbone e Preti. Quarto ufficiale sarà Feliciani, mentre al Var siederanno Di Paolo e Di Martino.

La Juventus, dopo il caos societario con la penalizzazione di 15 punti, è in crisi di risultati. Sconfitta a Torino dal Monza in campionato e relegata nella seconda metà di classifica, vede allontanarsi sempre più l’Europa. Per questo la Coppa Italia potrebbe rappresentare un ottimo mezzo per sperare di entrare in competizioni Uefa anche il prossimo anno. «I giocatori sono dispiaciuti e amareggiati», ha detto l’allenatore Massimiliano Allegri. «Dobbiamo concentrarci per fare bene contro una squadra molto in forma». Infatti la Lazio dell’ex Maurizio Sarri viaggia nelle zone alte in Serie A e viene da quattro risultati utili consecutivi. I biancocelesti vorranno poi dimenticare lo 0-3 subito in campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni di stasera 2 febbraio 2023 su Canale 5

Qui Juventus, Vlahovic titolare ma si ferma Pogba

Dopo il Ko contro il Monza in campionato, Massimiliano Allegri spera di ritrovare la sua squadra contro la Lazio in Coppa Italia. Dovrà però fare ancora una volta a meno di Paul Pogba. Il francese, che era atteso al rientro dopo il lungo infortunio, si è nuovamente fermato per un acciacco muscolare e non sarà del match. Nel 3-5-1-1 di Allegri, davanti al portiere Perin ci saranno Danilo, Bremer e Alex Sandro. In cabina di regia spazio per Locatelli, protetto dalle mezzali Fagioli e Rabiot. Sugli esterni agiranno Kostic e Cuadrado, che torna dopo un lungo infortunio. Davanti si rivede Vlahovic, che prenderà il posto di Milik, con Chiesa alle sue spalle. Panchina invece per l’argentino Di Maria, che potrebbe entrare a gara in corso.

Qui Lazio, Immobile in campo dopo l’infortunio

Per raggiungere l’Inter in semifinale di Coppa Italia, Maurizio Sarri si affida al suo rodato 4-3-3. A difendere i pali della Lazio ci sarà Maximiano, che ha preso il posto con Provedel già a inizio campionato. In difesa, maglia da titolare per Casale e Patric, mentre turno di riposo per l’ex Milan Romagnoli. Sulle fasce spazio a Lazzari e Hysaj, mentre a centrocampo dovrebbero giocare dall’inizio Luis Alberto, Cataldi e Vecino. Non si esclude però un impiego di Milinkovic-Savic anche dal 1’ minuto. In attacco torna Ciro Immobile, che al suo fianco avrà Felipe Anderson e Pedro. Probabile panchina per Zaccagni, fra i più in forma della rosa.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.