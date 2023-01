Coppa Italia, stasera Inter-Parma: orario, arbitro e formazioni della partita

Scattano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stasera 10 gennaio, in diretta alle 21 su Canale 5, in campo a San Siro Inter-Parma per un posto ai quarti. Ad attenderli ci sarà la vincente Atalanta-Spezia, in programma il 19 gennaio. La squadra di Simone Inzaghi, detentrice del trofeo, intende dimenticare subito il pareggio subito in rimonta dal Monza sabato scorso e le relative polemiche arbitrali. D’altro canto, gli emiliani – unico team di Serie B assieme al Genoa, impegnato giovedì 12 sul campo della Roma – vogliono continuare il loro sogno per un posto fra le migliori otto. Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna, con assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo sarà Davide Ghersini, mentre al Var siederanno Valerio Marini e Salvatore Longo.

L’Inter, vincitrice della Coppa Italia lo scorso anno in finale contro la Juventus, si appresta ad affrontare un duro periodo fra tutte le competizioni. Dopo il match di ottavi contro il Parma arriverà il Verona al Meazza (sabato 14 gennaio alle 20.45), poi il derby di Supercoppa Italiana contro il Milan a Ryad il 18. Sette giorni in cui si potrà decidere parte di una stagione, pertanto occorre massima concentrazione. L’obiettivo è dare seguito all’ottima partita contro il Napoli e cercare di sollevare anche quest’anno qualche trofeo. Dall’altra parte del campo ci sarà però un Parma battagliero e sesto in Serie B, a 12 lunghezze dal Frosinone capolista. «Ci sono entusiasmo e serenità», ha detto Fabio Pecchia, allenatore degli emiliani. «Servirà pressing e una buona fase di possesso per metterli in difficoltà, indipendentemente dal possibile turnover».

Inter-Parma, le probabili formazioni del match di Coppa Italia stasera su Canale 5

Qui Inter, ancora out Lukaku e Handanovic

Visti i tanti impegni in programma, Simone Inzaghi dovrebbe schierare un’Inter fortemente rimaneggiata. In difesa spazio dal primo minuto per De Vrij e D’Ambrosio, mentre è ballottaggio fra Skriniar e Bastoni per completare il reparto davanti a Onana. Il portiere camerunense sarà regolarmente fra i pali vista l’assenza di capitan Handanovic, fermo per un problema fisico. In mediana, visti gli acciacchi di Barella e Calhanoglu, maglia da titolare per Asslani, Gagliardini e Mkhitaryan. Sulle corsie laterali dovrebbero partire Dumfries, in vantaggio su Bellanova, e Gosens, preferito a Dimarco. In avanti possibile turno di riposo per Dzeko, con la coppia argentina Correa-Lautaro Martinez.

Qui Parma, Buffon torna titolare a San Siro

Gigi Buffon torna a giocare titolare sul campo di San Siro. La leggenda della Juventus rientra dall’infortunio in tempo per difendere i pali del suo Parma contro l’Inter. Potrebbe infatti trattarsi dell’ultima chance per il portiere 44enne di calcare uno dei palcoscenici più importanti del calcio mondiale. Davanti a lui spazio per una difesa a quattro con Romagnoli e Valenti al centro, Oosterwolde a sinistra e Coulibaly (favorito su Delprato) a destra. In mediana è ballottaggio a quattro per due maglie da titolare. Pecchia dovrebbe optare per la coppia Bernabé-Sohm, ma non si esclude un impiego di Estevez e Juric. Sulla trequarti, in supporto all’unica punta Inglese, dovrebbero esserci Man, Benedyczak e l’ex Palermo Franco Vasquez.