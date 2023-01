Coppa Italia, stasera Inter-Atalanta: orario, arbitro e formazioni

Il tabellone di Coppa Italia entra nel vivo. Stasera 31 gennaio iniziano infatti i quarti di finale con un big match da non perdere. A San Siro infatti l’Inter, detentrice del trofeo, ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sta godendo un ottimo periodo di forma. Fischio di inizio alle 21, con diretta esclusiva su Canale 5 e, in streaming, su Mediaset Play e Infinity. Nel turno precedente, i nerazzurri hanno eliminato a fatica il Parma per 2-1 dopo i tempi supplementari, mentre l’Atalanta ha strapazzato lo Spezia 5-2. In palio un posto in semifinale, dove ci sarà la vincente di Juventus-Lazio, in programma giovedì 2 febbraio. Arbitro dell’incontro sarà Daniele Chiffi, con assistenti Dario Cecconi e Mauro Galetto. Quarto ufficiale Lorenzo Maggioni, mentre al Var siederanno Gianluca Aureliano e Oreste Muto.

L’Inter arriva all’impegno di Coppa Italia dopo alcuni alti e bassi dalla ripresa del campionato. Accanto a risultati eccellenti, come il successo contro il Napoli, sono infatti arrivati il pareggio a Monza e la sconfitta casalinga contro l’Empoli. Intanto Simone Inzaghi, tecnico alla guida dei nerazzurri, deve fare fronte al problema Skriniar. Lo slovacco ha annunciato di aver firmato un preaccordo con il Psg, ma al momento non c’è ancora una cessione ufficiale. Bisognerà inoltre conservare le energie per il prossimo match di Serie A, dato che domenica 5 febbraio ci sarà il derby contro il Milan. «Ci teniamo alla Coppa Italia», ha invece detto Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea. «Cercheremo di andare avanti e di mostrare maturità».

Coppa Italia, Inter-Atalanta: le probabili formazioni di stasera 31 gennaio 2023 su Canale 5

Qui Inter, più Correa di Lukaku dal 1’ minuto

In vista del derby di campionato, per la Coppa Italia Simone Inzaghi potrebbe optare per un mini turnover. Scelta obbligata per la porta, dove l’assenza di Handanovic obbliga la conferma di Onana. In difesa è molto probabile l’impiego di De Vrij al posto di Skriniar, ormai fuori dal progetto, al fianco di Bastoni e Darmian, con Acerbi in panchina. A centrocampo torna Barella dopo la squalifica in Serie A, con al suo fianco Asslani e Calhanoglu, anche se non si esclude la presenza di Gagliardini. A destra è atteso il rientro dal 1’ minuto di Dumfries, mentre a sinistra Gosens farà rifiatare Dimarco. In attacco spazio per Lautaro Martinez e Correa, favorito su Lukaku per far riposare Dzeko.

Qui Atalanta, Gasperini non rinuncia a Lookman

Sconfitta dall’Inter nel match casalingo di Serie A, l’Atalanta intende prendersi la rivincita in Coppa Italia. La Dea dovrebbe presentarsi a San Siro con l’offensivo 3-4-3 tipico delle squadre di Gasperini. Fra i pali ci sarà Sportiello, protetto dalla linea a tre con Djimsiti, Scalvini e Toloi. Difficile un impiego di Demiral, in questi giorni affiancato proprio all’Inter. In mediana De Roon farà coppia con Koopmeiners, mentre sugli esterni spazio per Hateboer e Maehle, a segno nell’ultimo match di campionato. Davanti Boga farà da supporto a Lookman, uomo più in forma della squadra, e Hojlund. In caso di panchina per il danese, è pronto Muriel.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Martinez. All.: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Hojlund, Lookman. All.: Gasperini.