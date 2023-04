Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese: orario, arbitro e formazioni

Si chiude il programma delle semifinali di Coppa Italia. Stasera 27 aprile, alle 21 in diretta esclusiva su Canale 5, in campo Fiorentina e Cremonese per il match di ritorno. Al Franchi si riparte dal 2-0 dell’andata, con reti di Cabral e Nico Gonzalez. In finale la vincente affronterà il prossimo 24 maggio a Roma l’Inter, che ieri ha eliminato la Juventus vincendo a San Siro per 1-0. Arbitro della partita sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perotti e Marco Bresmes. Quarto ufficiale sarà Marco Guida, mentre al Var siederanno Paolo Mazzoleni e Valerio Marini. Sarà possibile vedere l’incontro anche in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Infinity.

«Non esistono partite chiuse, le insidie non mancheranno», ha affermato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa. «Abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo tenercelo stretto». La Viola ha dalla sua l’esperienza nel recente turno di Conference League contro il Lech Poznan dove, dopo il 4-1 del match di andata, si è ritrovata sotto 0-3 dopo un’ora di gioco al ritorno. In caso di passaggio del turno, i padroni di casa tornerebbero in finale di Coppa Italia nove anni dopo l’ultima volta. Nel 2013-14 persero a Roma contro il Napoli di Lorenzo Insigne, autore di una doppietta. Match storico anche per la Cremonese di Davide Ballardini, mai finalista nel torneo. Penultimi in Serie A, i grigiorossi sembrano ormai a un passo dalla retrocessione in B, ma sperano in un’impresa stasera. «Dobbiamo essere compatti e pronti a giocarcela», ha ribadito in conferenza stampa il tecnico.

Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni di Coppa Italia stasera 27 aprile 2023 su Canale 5

Qui Fiorentina, Cabral potrebbe riposare

Per quanto riguarda le formazioni, Vincenzo Italiano non sembra puntare a un folto turnover. Nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, davanti a Terraciano, ci saranno Igor e Milenkovic, con Biraghi sulla sinistra e Dodò sulla fascia destra. In mediana dovrebbe ricevere una maglia da titolare Castrovilli al posto del diffidato Amrabat, con Mandragora al suo fianco. Per la trequarti, la Fiorentina dovrebbe schierare dal 1’ minuto Nico Gonzalez, Barak e Sottil, con Ikoné e Kouamé pronti dalla panchina. Davanti fiducia a Jovic, con il bomber Cabral inizialmente in panchina.

Qui Cremonese, tanti assenti per Ballardini

Aiwu squalificato, Chiriches e Tsajoudt infortunati. Benassi e Ciofani a mezzo servizio. Davide Ballardini non potrà contare su una rosa folta per tentare l’assalto alla finale di Coppa Italia. Nel 3-5-2 di partenza, davanti al portiere di coppa Sarr dovrebbero giocare Ferrari, Bianchetti e Lochosvili. A centrocampo, spazio per l’ex Milan e Torino Meité in regia, con Pickel e Castagnetti al suo fianco. Sugli esterni dovrebbero invece partire titolari Valeri a destra e Sernicola sulla sinistra. In attacco scelte obbligate con Dessers al fianco di uno fra Okereke e Afena-Gyan.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Jovic. All.: Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferraari, Bianchetti, Lochosvili; Valeri, Pickel, Meité, Castagnetti, Sernicola; Dessers, Okereke. All.: Ballardini.