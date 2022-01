Coppa Italia, Sassuolo – Cagliari: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si avviano alla conclusione. Con tre match ancora da disputare, il quadro del prossimo turno si sta delineando sempre più. Oggi 19 gennaio, con diretta alle 17,30 su Italia 1, sarà il turno di Sassuolo – Cagliari per decidere l’avversaria della Juventus, vittoriosa ieri per 4-1 sulla Sampdoria. La visione del match sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e su Infinity.

Al Mapei Stadium, il Sassuolo cerca di dimenticare la batosta casalinga di domenica scorsa, con il pesante 4-2 interno subito da parte del Verona. «Vogliamo riscattarci subito e passare il turno», ha detto alla vigilia in conferenza mister Alessio Dionisi. «Oggi sarà una partita difficile da affrontare, perché la classifica in Serie A del Cagliari non ne rispecchia i reali valori». I rossoblu di Walter Mazzarri, terzultimi in campionato, cercano gloria proprio in Coppa Italia, sperando di guadagnarsi un palcoscenico di prestigio nei quarti di finale. Arbitro del match sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, mentre assistenti saranno Del Giovane e Nuzzi. Quarto uomo sarà Meraviglia, mentre al Var siederanno Serra (al centro delle polemiche dopo la sua direzione di Milan – Spezia) e Ranghetti. Per Marchetti sarà la prima direzione con il Sassuolo, mentre due i precedenti con il Cagliari, entrambi quest’anno, nelle sfide contro Sampdoria e Inter.

Sassuolo – Cagliari, le probabili formazioni del match di oggi 19 gennaio 2022 su Italia 1

Qui Sassuolo, Dionisi pesca dalla Primavera

Probabile turnover per mister Dionisi, che però deve anche far fronte a una forte emergenza in rosa. Con Djuricic out, potrebbero trovare una maglia da titolare alcuni Primavera già convocati nelle precedenti partite di campionato ma non ancora impiegati. Davanti al portiere Pegolo – turno di riposo per Consigli – esordirà infatti Ruan Tressoldi al fianco di Ayhan, con Ferrari che si accomoderà in panchina. Sulle corsie esterne spazio per Muldur e Rogerio, anche se non è escluso un impiego dal primo minuto del giovane Yeferson Paz. In mezzo al campo Harroui farà rifiatare Maxime Lopez accanto ad Aucelli, un altro giovane della Primavera. Sulla trequarti ci saranno Berardi, Raspadori e Kyriakopoulos alle spalle dell’unica punta Defrel.

Qui Cagliari, tanti giovani anche per Mazzarri

In piena emergenza anche il Cagliari, con Mazzarri costretto a pescare dalla Primavera per consentire un turno di riposo alle pedine più importanti. Fra i pali dei sardi dovrebbe scendere il titolare Cragno, ma non si esclude un impiego di Radunovic, protetto da una linea a tre formata da Altare, Carboni e l’ex Goldaniga. A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Nandez, al centro con il classe 2002 Kourfalidis. Sulle fasce maglie da titolare per Zappa e Lykogiannis, mentre in avanti fiducia a Pavoletti, Pereiro e Gagliano, mentre Joao Pedro dovrebbe accomodarsi in panchina.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Paz, Ayhan, Ruan Tressoldi, Muldur; Harroui, Aucelli; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. All.: Dionisi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Nandez, Kourfalidis, Lykogiannis; Gagliano, Pereiro; Pavoletti. All.: Mazzarri.