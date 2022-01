Coppa Italia, Roma – Lecce: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Il tabellone è ormai pronto, le pedine sono quasi tutte al loro posto. Per completare gli ottavi di finale di Coppa Italia manca solo un match. Stasera 19 gennaio, in diretta alle 21 su Canale 5, andrà in scena Roma – Lecce. Di fronte la formazione di Mourinho e i salentini, unica squadra di Serie B capace di guadagnarsi un posto fra le grandi. La vincente affronterà l’Inter, che ieri si è sbarazzata dell’Empoli con un rocambolesco 3-2 dopo i tempi supplementari. La visione del match sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e su Infinity.

Esordio stagionale per la formazione di casa alla ricerca del decimo trionfo nella storia della competizione che manca dal 2008. Per farlo, Mourinho cerca continuità di rendimento soprattutto dopo il sofferto successo interno contro il Cagliari di domenica, giunto solo grazie a un rigore del nuovo arrivato Oliveira. Terzo turno invece per i salentini che, prima di calcare il prato dell’Olimpico, hanno eliminato in sequenza il Parma e lo Spezia, quest’ultimo con un secco 2-0 esterno. La formazione di Baroni, quinta in Serie B ma con una partita da recuperare rispetto alle contendenti, è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Pordenone ma potrebbe soffrire il lungo stop natalizio dovuto al Covid. Arbitro del match sarà Manuel Volpi di Arezzo, che si avvarrà dell’assistenza di Scartagli e Saccenti. Quarto uomo sarà Cosso, mentre al Var siederanno Sozza e Peretti.

Roma – Lecce, le probabili formazioni di stasera 19 gennaio 2022 su Canale 5

Qui Roma, in campo Abraham e Sergio Oliveira

Partita delicata per la Roma, che non deve compiere l’errore di sottovalutare l’avversario, inferiore di categoria. Per questo, Josè Mourinho non ha intenzione di rinunciare ad alcuni titolari, pur attingendo dalle sue riserve. Davanti al portiere Rui Patricio, probabile coppia centrale formata da Ibanez e Kumbulla, con Karsdorp e il neo acquisto Maitland-Niles sulle corsie laterali. In mediana Cristante affiancherà Sergio Oliveira. L’ex Porto, già decisivo contro il Cagliari, è già nelle grazie di Mou che lo ha voluto fortemente a Trigoria. Sulla trequarti fiducia a Shomurodov, Carles Perez e Afena Gyan, in supporto all’unica punta Abraham.

Qui Lecce, Baroni punta su Coda e Strefezza

Salentini a caccia dell’impresa con la formazione tipo. Nonostante lo scontro diretto con la Cremonese del prossimo turno, Marco Baroni non ha intenzione di sfigurare in quello che sarà il palcoscenico più importante della stagione. In porta ci sarà Gabriel, protetto da una linea a quattro con Calabresi e Lucioni centrali, mentre Gendrey e Barreca si occuperanno delle fasce. A centrocampo spazio a Majer, Blin (favorito su Hjulmand) e Bjorkengren, ma non si esclude un impiego dal 1’ minuto del nuovo arrivato Faragò. In attacco il Lecce schiererà il tridente formato da Strefezza, in vantaggio su un acciaccato Listowski, Coda e Rodriguez.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, S. Oliveira; C. Perez, Shomurodov, Felix; Abraham. All.: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Barreca; Majer, Blin, Bjorkengren; Strefezza, Coda, Rodriguez. All.: Baroni.