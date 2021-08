Continua lo spettacolo della Coppa Italia sulle reti Mediaset. Oggi, su Canale 20 e su Italia 1, a partire dalle 18 si farà ancora sul serio con gli ultimi quattro 32esimi di finale del tabellone, prima di dare il via ai campionati a partire dalla prossima settimana. Dopo i match di ieri, che hanno visto le vittorie nette di Lecce ed Empoli e il trionfo col Brivido di Torino e Venezia, spazio oggi ad altre formazioni di Serie A e B.

Coppa Italia, le partite in programma su Canale 20

Come avvenuto di consueto durante questo weekend, Mediaset dedicherà due canali alla trasmissione dei match. Si parte sul 20 alle 17,45 con Crotone – Brescia e a seguire, con fischio d’inizio alle 20,45, Salernitana – Reggina.

Crotone – Brescia, su Canale 20 alle 17,45 stasera 16 agosto 2021

In Calabria, allo stadio Scida di Crotone, andrà in onda un match che si preannuncia avvincente ed equilibrato, tra due formazioni che daranno spettacolo durante il prossimo campionato di Serie B. I padroni di casa infatti, orfani di Simy passato alla Salernitana, ospiteranno il Brescia di Pippo Inzaghi, all’esordio sulla panchina dei lombardi.

Il Crotone di Modesto dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 che vede Festa fra i pali, protetto sulla linea difensiva dal terzetto formato da Nedelcearu, Marrone e Visentin. Centrocampo a quattro formato da Rispoli, Zanellato, Vulic e Molina, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Borello alle spalle della coppia d’attacco formata da Rojas e Mulattieri.

Il Brescia di Superpippo dovrebbe rispondere con un più offensivo 4-3-3. Fra i pali è atteso il rientrante Joronen. In difesa fuori Martella (al centro di voci di mercato), con la linea a quattro formata da Mateju e Pajac sugli esterni e Mangraviti al fianco di Cistana nel mezzo. In mediana dovrebbe agire Jagiello, supportato da Ndoj e Van de Looi, mentre davanti è atteso un terzetto di movimento formato da Ayè, Tramoni e Bajic.

Salernitana – Reggina, su Canale 20 alle 20,45 stasera 16 agosto 2021

In palio c’è il Genoa di Ballardini. All’Arechi di Salerno alle 20,45 andrà in scena Salernitana – Reggina, in diretta su Canale 20. I padroni di casa, in attesa di poter fare conto delle reti di Simy anche in Serie A, ospitano la Reggina di Aglietti.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con Belec tra i pali, mentre in difesa sono attesi Gyomber, Strandberg e Jaroszynski. Centrocampo a cinque con Zortea, M.Coulibaly, Di Tacchio, Obi e Ruggeri, mentre in attacco, a completare il 3-5-2 di mister Castori ci saranno Bonazzoli e Djuric.

Classico 4-4-2 per la formazione calabrese che si presenterà con l’ex Micai fra i pali, Lakicevic, Cionek (in vantaggio su Regini), Stavropoulos e Di Chiara in difesa. A centrocampo, spazio per Ricci, Hetemaj, Crisetig e Laribi, mentre in attacco dovrebbe agire la coppia formata da Rivas e Montalto, cui potrebbe subentrare Germàn Denis.

Coppa Italia, le partite in programma su Italia 1

Non solo Canale 20, la Coppa nazionale è in diretta anche su Italia 1. In contemporanea con i due match proposti sul 20, Mediaset garantirà copertura totale sul tabellone con due match trasmessi su Italia 1. Si tratta, alle 18, di Bologna – Ternana e, alle 21, di Sampdoria – Alessandria.

Bologna – Ternana, su Italia 1 alle 18 stasera 16 agosto 2021

Al Dall’Ara di Bologna ci sarà l’esordio ufficiale per la nuova stagione della formazione di Sinisa Mihajlovic, che potrà fare leva sul nuovo acquisto Arnautovic. Giunto dallo Shanghai Haigang Zuqiu Julebu dopo aver militato a lungo in Inghilterra e per un po’ nell’Inter di Mourinho, l’attaccante austriaco è pronto a stupire i nuovi tifosi. Contro avrà la Ternana di Cristiano Lucarelli, che cercherà di sfruttare il fiuto del gol di Donnarumma.

Gli emiliani di Mihajlovic dovranno rinunciare a Tomiyasu, assente per infortunio, e Orsolini, che potrebbe entrare a partita in corso. Davanti a Skorupski ci saranno De Silvestri e Mbaye sulle fasce, mentre al centro fiducia a Bonifazi e Soumaoro. A centrocampo, al fianco di Schouten, dovrebbe partire Dominguez, con Soriano, Skov Olsen e Vignato di supporto all’unica punta Marko Arnautovic.

Dall’altra parte del campo, a difendere i pali di Iannarilli, agiranno Ghiringhelli, Boben, Sorensen (al posto dello squalificato Kontek) e Salzano. In mediana dovrebbero trovare spazio Agazzi e Palumbo, mentre sulla trequarti linea a tre con Peralta, Falletti e Furlan che supporteranno l’unica punta Donnarumma. L’attaccante di Torre Annunziata, in prestito dal Brescia, è in vantaggio su Pettinari, apparso affaticato.

Sampdoria – Alessandria, su Italia 1 alle 21 stasera 16 agosto 2021

Il secondo match in programma su Italia 1 vedrà affrontarsi al Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria dell’eterno Fabio Quagliarella e l’Alessandria. In palio la sfida contro il Torino. Passaggio del turno obbligato per i blucerchiati, che quest’anno si affideranno alla guida di D’Aversa dopo l’addio di Claudio Ranieri, anche se l’Alessandria non è nuova a sorprese in Coppa Italia, tanto che nel 2016 giunse fino in semifinale dove si arrese al Milan.

I padroni di casa, che scenderanno in campo con un 4-2-3-1, dovranno fare a meno dello squalificato Adrien Silva e di Yoshida, ancora affaticato dopo i recenti impegni con la nazionale giapponese a Tokyo. Davanti ad Audero, D’Aversa dovrebbe schierare una linea a quattro composta da Bereszyński, Murillo, Colley e Augello. In mediana dovrebbero agire Thorsby ed Ekdal, favorito su Askldsen. Sulla trequarti sono attesi Darmsgaard (in vantaggio su Verre), Candreva e Gabbiadini a supporto di Quagliarella.

Tante le assenze per l’Alessandria, che dovrà rinunciare a quasi una formazione intera: a Genova non ci saranno infatti Di Gennaro, Bruccini, Lunetta, Bellodi, Macchioni, Frediani, Sini, Marconi e Mantovani. Spazio dunque, nel 3-4-1-2 di Longo, a Prestia, Benedetti e Parodi davanti al portiere Pisseri. Centrocampo a quattro con Mustacchio, Giorno, Beghetto e Casarini. Fra le linee dovrebbe agire Chiarello, in supporto alla coppia di punte Eusepi e Arrighini.