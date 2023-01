Coppa Italia, le partite di oggi: Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa

Dopo l’eliminazione a sorpresa del Milan per mano del Torino, vittorioso 1-0 a San Siro ai supplementari, torna la Coppa Italia con altri due ottavi di finale. Oggi 12 gennaio alle 18 su Italia 1 la Fiorentina ospita la Sampdoria al Franchi per un posto ai quarti proprio contro i granata di Juric. In serata, alle ore 21 su Canale 5, allo stadio Olimpico di scena la Roma di José Mourinho, che torna a sedersi in panchina dopo la squalifica in Serie A, contro il Genoa. In caso di passaggio del turno, affronteranno la vincente di Napoli-Cremonese. Entrambe le partite saranno in diretta streaming su Mediaset Play.

Fiorentina-Sampdoria, orario, arbitro e probabili formazioni del match di Coppa Italia delle 18

Grande occasione per Fiorentina e Sampdoria. Le due squadre, in campo alle 18 all’Artemio Franchi di Firenze, si contenderanno un posto nei quarti dove affronteranno il Torino, vittorioso sul Milan. La caduta dei rossoneri campioni d’Italia apre infatti uno spiraglio per la semifinale anche a formazioni molto meno blasonate. «Ci teniamo a passare il turno», ha detto in conferenza stampa Vincenzo Italiano, tecnico della Viola, che ha poi parlato del momento difficile della Samp. «Non esistono partite semplici, non mi fido di niente e di nessuno». I toscani dovranno dosare le energie, dato che domenica 15 gennaio saranno ospiti della Roma all’Olimpico. Reduci dalla sconfitta con il Napoli, i blucerchiati di Stankovic vogliono invece regalare una gioia ai loro tifosi in un anno così complesso. I liguri sono infatti penultimi in Serie A con appena nove punti.

Grandi assenze in casa Fiorentina, che deve fare i conti con le assenze di Cabral, Saponara, Mandragora, Sottil e Zurkowski. Probabile esordio fra i pali del giovane Cerofolini in caso di assenza di Gollini. In difesa spazio a Martinez Quarta e Igor, con Terzic e Dodò sugli esterni. In mediana Amrabat, reduce da un grande Mondiale, sarà al fianco di Bianco e alle spalle di Ikoné, Barak e Kouamé. In attacco dovrebbe esserci Jovic, appena rientrato dall’infortunio. Non va meglio in casa Sampdoria, dove pesano le assenze di Gabbiadini, Quagliarella e Conti. Per la Coppa Italia in porta Ravaglia dovrebbe concedere riposo ad Audero, mentre in difesa rientra Colley con Murillo e Amione. A centrocampo Rincòn con Winks, Murru e Zanoli. In attacco Sabiri in supporto di Lammers e Montevago. Arbitro sarà Daniele Paterna con assistenti Ranghetti e Raspollini. Quarto uomo Irrati, al Var Di Martino e Mazzoleni.

Roma-Genoa, orario, arbitro e probabili formazioni del match delle 21

Alle ore 21 sarà il turno della Roma di José Mourinho. Per l’esordio in Coppa Italia all’Olimpico arriva il Genoa, unico club di Serie B dopo l’eliminazione del Parma per mano dell’Inter. Mou, che non ha mai perso contro il Grifone, intende proseguire la striscia positiva anche dopo il pareggio in rimonta contro il Milan di domenica scorsa. Domenica però arriva in Serie A la Fiorentina in un match delicato per le aspirazioni europee dei giallorossi. Il Genoa, dal canto suo, è terzo in Serie B ma non gioca una partita ufficiale dallo scorso 26 dicembre con il successo sul campo del Bari. «La pausa ci ha fatto rifiatare», ha detto Alberto Gilardino, tecnico dei liguri. «Abbiamo lavorato bene e crediamo di potercela giocare con la Roma». Arbitro sarà Ermanno Feliciani con assistenti Bettegoni e De Meo. Quarto ufficiale Cosso, al Var Banti e Muto.

Per il match di Coppa Italia contro il Genoa, Mourinho dovrebbe optare per un 3-4-2-1. In porta Rui Patricio, anche se non si esclude l’esordio del classe ’99 Sviar. In difesa maglia da titolare per Kumbulla con Mancini e Ibanez. A centrocampo riposo per Cristante con Camara e Matic fra Spinazzola e Celik. In attacco Zaniolo e Pellegrini più di El Shaarawy supporteranno Abraham, mentre Dybala dovrebbe partire dalla panchina. Il Genoa al primo impegno ufficiale del 2023 arriva con la speranza di un grande colpo. Davanti al portiere Martinez spazio per Ilsanker e Matturro, con Sabelli e il ritorno di Criscito sulle fasce laterali. Il terzino ha accettato un contratto a 2 mila euro al mese per riportare il suo club in alto. A centrocampo l’ex Strootman al fianco di Badelj e Friendrup. Davanti Aramu e Gundmunsson supporteranno la punta ex Lecce Coda.