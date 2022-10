Coppa Italia, le partite di oggi: Cremonese-Modena, Sampdoria-Ascoli e Bologna-Cagliari

Dopo la vittoria a sorpresa del Monza in casa dell’Udinese per 3-2, la Coppa Italia torna con altri tre match validi per i sedicesimi di finale. Tutte le partite di oggi 20 ottobre saranno in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play e Sportmediaset. Si parte alle 15 con Cremonese-Modena, prima di passare alle 18 a Sampdoria-Ascoli. Chiude alle 21 Bologna-Cagliari. Già stabiliti cinque accoppiamenti degli ottavi, che si giocheranno nel mese di gennaio. L’Inter ospiterà il Parma, che ha battuto al Tardini il Bari 1-0. L’Atalanta invece riceverà lo Spezia, vittorioso sul Brescia per 3-1. Il Monza si è invece guadagnato un match a Torino contro la Juventus, mentre i Granata dopo il 4-0 alla Cittadella affronteranno il Milan a San Siro. La Roma di Mourinho invece ospiterà all’Olimpico il Genoa, che ha battuto la Spal 1-0. Ecco il programma di oggi.

Cremonese-Modena, le anticipazioni del match delle 15 oggi 20 ottobre su Italia 1

Sfida fra neopromosse al Giovanni Zini di Cremona. I grigiorossi di Alvini, saliti in Serie A, ospiteranno il Modena di Tesser che hanno ritrovato la Serie B dopo un’assenza di sei anni. Una sfida che sulla carta sembra già scritta, ma che potrebbe comunque rivelare alcune sorprese. La vincente affronterà il Napoli al Maradona negli ottavi di gennaio. La formazione di casa però dovrà anche tenere d’occhio il campionato, dato che lunedì prossimo ospiterà proprio allo Zini la Sampdoria di Dejan Stankovic per un match cruciale. Le due formazioni occupano infatti gli ultimi due posti della classifica con i grigiorossi avanti di un punto rispetto ai blucerchiati. Match cruciale in Serie B anche per il Modena, che domenica sarà ospite del Pisa distante appena 5 punti. In campo per la Cremonese dovrebbe esserci il neo acquisto Dessers, mentre il Modena punta tutto su Bonfanti unica punta.

Sampdoria-Ascoli, tutto sul match di Coppa Italia delle 18 oggi 20 ottobre su Italia 1

Alle ore 18, la Sampdoria del neo allenatore Dejan Stankovic ospiterà al Ferraris l’Ascoli. In palio un posto agli ottavi contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Un match che potrebbe aiutare i blucerchiati a ritrovare fiducia dopo il disastroso avvio di stagione. Ultimi in Serie A con appena tre punti in 10 giornate, non hanno ancora vinto in campionato. L’ex centrocampista dell’Inter, giunto per risanare la squadra dopo la gestione Giampaolo, ha però molto da lavorare e deve pensare al campionato. Lunedì la Samp volerà a Cremona per una partita già decisiva per il prosieguo della stagione. Dall’altro lato del campo ci sarà un Ascoli ritrovato dopo il successo esterno di sabato scorso contro il Bari in Serie B. Gli uomini di Bucchi sono 11esimi in classifica con 12 punti, ma prima della vittoria contro i pugliesi avevano raccolto appena un punto in quattro partite.

Bologna-Cagliari, cosa sapere sul match di Coppa Italia delle 21 oggi 20 ottobre 2022 su Italia 1

La giornata di Coppa Italia si chiuderà con Bologna-Cagliari per un posto agli ottavi contro la Lazio. Al Dall’Ara si affronteranno due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto. Gli emiliani sono infatti in crisi di risultati nonostante l’arrivo di Thiago Motta in panchina al posto di Sinisa Mihajlovic. Quattro punti nelle ultime cinque partite hanno portato i padroni di casa al quartultimo posto in Serie A con appena sette punti. Domenica alle 15 inoltre ci sarà il delicato confronto interno contro il Lecce che potrebbe indirizzare il prossimo futuro delle due squadre. Ancora out il bomber Arnautovic, ai box per un problema fisico. Diverso il caso dei sardi, con il Cagliari ottavo in Serie B a soli cinque punti dalla Ternana capolista. Il prossimo impegno di campionato vedrà gli uomini di Liverani affrontare l’Ascoli, perciò non si esclude un possibile turnover.