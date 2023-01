Coppa Italia, le partite di oggi: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza

Dopo lo schiacciante successo per 3-0 dell’Inter nel derby di Supercoppa, il nostro calcio si rituffa negli ottavi di Coppa Italia. Oggi 19 gennaio infatti si giocheranno le ultime tre partite che definiranno la parte alta del tabellone dei quarti di finale, in programma la prima settimana di febbraio. Quanto alla parte bassa, la Roma ospiterà la Cremonese, vittoriosa a sorpresa contro il Napoli, mentre la Fiorentina affronterà il Torino, che ha battuto il Milan a San Siro. Oggi alle 15, in diretta su Italia 1, in campo Atalanta-Spezia per scoprire l’avversaria dell’Inter. Alle 18, sempre su Italia 1, la Lazio ospita il Bologna, mentre alle 21 in diretta esclusiva su Canale 5 la Juventus affronta il Monza. Le vincenti fra queste ultime due partite si opporranno nel match dei quarti. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming sul sito o l’app Mediaset Play.

Atalanta-Spezia, le anticipazioni del match di Coppa Italia delle ore 15

Il primo match di giornata andrà in scena alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dal sonoro 8-2 contro la Salernitana in Serie A, ospiterà lo Spezia, che però non perde dal 5 novembre quando si arrese al Milan. Arbitro del match sarà Andrea Colombo della sezione di Como, con assistenti Rossi e Fontemurato. Quarto uomo Serra, mentre al Var siederanno Abbattista e Longo. L’Atalanta si presenta all’esordio in Coppa Italia con all’orizzonte il delicato match di campionato contro la Juventus di domenica prossima. Probabile dunque un turnover per Gasperini, che potrebbe riservare un turno di riposo ai suoi talenti. Lo Spezia invece sarà ospite della Roma prima di volare a Bologna nel turno successivo.

In vista del match di Coppa Italia, l’Atalanta dovrebbe scendere in campo con Sportiello in porta, protetto da una linea a tre con Djimsiti, Demiral e Scalvini. In mediana Pasalic al fianco di Koopmeiners, mentre ai lati ci saranno Maehle a sinistra e Soppy a destra. In attacco panchina per Hojlund con spazio a Zapata al fianco di Lookman, supportati da Boga. Lo Spezia di Luca Gotti dovrebbe rispondere con Dragowski fra i pali e una linea a tre con Kiwior, Nikolau e Hristov in difesa. Centrocampo di muscoli ed esperienza con Ekdal, Bourabia e Kovalenko, mentre sulle fasce spazio al nuovo acquisto Moutinho e Ferrer. In attacco Verde dovrebbe affiancare l’ex Milan Daniel Maldini.

Lazio-Bologna, tutto sulla partita delle ore 18 allo Stadio Olimpico

Alle ore 18 scenderanno invece in campo la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Thiago Motta. I padroni di casa, reduci dal successo per 2-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, intendono proseguire la ripresa dopo un inizio 2023 insoddisfacente. Probabile però un massiccio turnover, dato che martedì prossimo, 24 gennaio, all’Olimpico arriverà il Milan campione d’Italia. Il Bologna invece, dopo la vittoria contro l’Udinese per 2-1, avrà in casa il delicato match contro la nuova Cremonese di Ballardini, ultima in classifica. Arbitro del match di Coppa Italia sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze, assistito da Prenna e Perrotti. Quarto uomo Ayroldi, mentre al Var siederanno Mazzoleni e Paterna.

In vista del match di stasera in Coppa Italia, Maurizio Sarri dovrebbe concedere un turno di riposo ad alcuni suoi big. In porta si rivedrà Maximiano, che ha iniziato male l’esperienza biancoceleste con l’espulsione alla prima campionato. In difesa Romagnoli farà coppia con Patric, mentre ai lati ci saranno Lazzari e Hysaj. Nel terzetto di centrocampo Marcos Antonio e Vecino faranno rifiatare Luis Alberto e Cataldi, mentre dovrà fare gli straordinari Milinkovic-Savic. In attacco, dopo l’indisponibilità di Immobile, spazio a Pedro con Felipe Anderson e Zaccagni. Il Bologna invece dovrebbe puntare sul 4-1-4-1. Davanti a Skorupski ci saranno Posch, Soumaoro, Sosa e Cambiaso, protetti in mediana da Schouten. A centrocampo poi agiranno Orsolini, Dominguez, Moro e Soriano, mentre il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Barrow. Ancora out infatti il bomber austriaco della squadra Arnautovic.

Juventus-Monza, cosa sapere sulla sfida delle ore 21 in diretta su Canale 5

Ultimo match di giornata sarà Juventus-Monza all’Allianz Stadium di Torino. Si tratterà del primo incontro dei bianconeri con il nuovo Cda dopo l’addio del presidente Andrea Agnelli. Le due squadre si affronteranno anche in Serie A fra 10 giorni, il 29 gennaio, nella prima giornata di ritorno. Prima però i padroni di casa se la vedranno con l’Atalanta domenica sera, in un delicato incontro per il piazzamento Champions. D’altro canto i brianzoli ospiteranno nel prossimo turno il Sassuolo, che ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Arbitro del match di Coppa Italia sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, con assistenti Rossi e Scarpa. Quarto uomo sarà Maggioni, mentre al Var siederanno Nasca e Paganessi.

Massimiliano Allegri, che non siederà in panchina per scontare un turno di squalifica, lascerà le redini della squadra a Marco Landucci. Ancora out Pogba e Vlahovic, che forse siederanno in panchina domenica sera. I bianconeri dovrebbero puntare quindi sui giovani con una rosa molto rimaneggiata. Fra i pali ci sarà Perin, mentre in difesa ci saranno Gatti, Danilo e Rugani. A centrocampo l’argentino Paredes affiancherà Fagioli e Miretti, mentre sugli esterni spazio per McKennie e Iling Junior. In attacco Kean farà rifiatare Milik con al suo fianco Soulé. Il Monza di Palladino vuole continuare a stupire anche in Coppa Italia. In porta si rivede Cragno, mentre in difesa ci saranno Pablo Marì, Antov e Marlon. Centrocampo robusto con Ranocchia, Sensi e Colpani in mezzo, con Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce. In attacco Gytkjaer con D’Alessandro vista l’indisponibilità di Mota e Caprari.