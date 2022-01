Coppa Italia, Napoli – Fiorentina: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Nuovo appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia. Oggi 13 gennaio, alle 18 su Italia 1, sarà il turno di Napoli – Fiorentina, in campo al Maradona per un posto nei quarti. Ad attendere la vincente ci sarà l’Atalanta, che ieri ha liquidato il Venezia per 2-0 con reti di Muriel e Maehle. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Esordio nella competizione per la formazione di Luciano Spalletti, in piena emergenza per le assenze ma reduce da un buon risultato in campionato. Il Napoli ha infatti vinto il suo ultimo match di Serie A contro la Sampdoria grazie a una rete di Petagna, restando così in scia delle milanesi. Lo stesso non può dirsi per la Viola, vittima di un Torino scatenato nel 4-0 del turno appena concluso. «Siamo consapevoli della brutta figura», ha detto il mister Italiano alla vigilia. «Chiunque scenderà in campo, me compreso, deve mostrare una reazione». Per la Fiorentina non si tratta del primo incontro di Coppa Italia, dato che per giungere agli ottavi hanno dovuto eliminare prima il Cosenza e poi il Benevento. Arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, che si avvarrà dell’aiuto di Rocca e Di Monte, mentre Fourneau sarà quarto uomo. Al Var siederanno invece Dionisi e Paganessi.

Napoli – Fiorentina, le probabili formazioni del match delle 18 oggi 13 gennaio 2022 su Italia 1

Qui Napoli, rientrano Meret e Malcuit

Buone notizie in casa Napoli. Meret e Malcuit sono risultati negativi all’ultimo giro di tamponi e potranno riunirsi al gruppo seppur in panchina. Tante però ancora le assenze, con Luciano Spalletti che dovrà fare ancora a meno di Osimhen e Insigne, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato. Indisponibili anche Zielinski, Boffelli e Mario Rui (ancora positivi al Covid) e i tre impegnati in Coppa d’Africa, ossia Anguissa, Koulibaly e Ounas. La formazione praticamente obbligata vedrà Ospina in porta, protetto da Rrahmani e Tuanzebe, all’esordio dal primo minuto. Sulle fasce certo di un posto Juan Jesus, mentre è ballottaggio fra Di Lorenzo e il giovanissimo Zanoli. A centrocampo spazio per Fabian Ruiz e Lobotka, con Politano, Mertens ed Elmas a sostegno dell’unica punta Petagna.

Qui Fiorentina, ci sarà Vlahovic, panchina per Piatek

Quattro invece le assenze per la Fiorentina, che dovrà fare a meno di Martinez Quarta, Benassi, Sottil e Amrabat. In porta, come annunciato dallo stesso Italiano, si rivede Dragowski, davanti al quale ci sarà la coppia centrale formata da Milenkovic e Nastasic. Sulle corsie esterne agiranno invece Venuti, che farà rifiatare Odriozola, e Biraghi. A centrocampo probabili maglie da titolare per Bonaventura, Torreira e Duncan, al momento favoriti di Maleh e Pulgar che verosimilmente entreranno a gara in corso. Davanti, fiducia a Nico Gonzalez e Saponara a sostegno dell’unica punta Vlahovic. In panchina anche i nuovi acquisti del mercato di riparazione Ikonè e Piatek, che potrebbero fare il loro esordio in maglia viola.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.