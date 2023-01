Coppa Italia, Napoli-Cremonese: orario, arbitro e probabili formazioni

Esordio in Coppa Italia per il Napoli capolista in Serie A. La formazione di Luciano Spalletti, reduce dal netto 5-1 in campionato rifilato alla Juventus, stasera 17 gennaio, in diretta alle 21 su Canale 5, comincia la sua rincorsa al titolo che manca dalla stagione 2019-20. Al Maradona affronterà la Cremonese, che ha da poco esonerato l’allenatore Massimiliano Alvini per fare posto a Davide Ballardini. La vincente affronterà il prossimo 1 febbraio ai quarti di finale la Roma, che giovedì scorso ha sconfitto il Genoa per 1-0 con rete di Paulo Dybala. Arbitro di stasera sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, che guiderà per la prima volta una terna tutta al femminile. Assistenti saranno Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, che hanno già coadiuvato la direzione gara in Frosinone-Ternana di Serie B. Quarto ufficiale sarà Di Bello, al Var Marini e Muto.

La sfida di Coppa Italia del Maradona sarà il classico match testacoda della stagione. Il Napoli, sempre più primo in Serie A con nove punti sul Milan, ospiterà la Cremonese, ultima senza aver mai vinto in stagione. La formazione di Luciano Spalletti dovrà dosare le energie in vista dei prossimi impegni di campionato che la vedranno opporsi prima alla Salernitana nel derby campano (sabato 21 ore 18) e dopo sette giorni alla Roma di Mourinho. Delicata anche la situazione in casa Cremonese. I lombardi sono ultimi in classifica con sette punti e ben nove lunghezze dalla zona salvezza. Per questo la dirigenza ha terminato i rapporti con Massimiliano Alvini, eroe della promozione lo scorso anno, per lasciare spazio a Ballardini, quattro volte sulla panchina del Genoa.

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni in Coppa Italia di stasera 17 gennaio 2023

Qui Napoli, massiccio turnover per Spalletti

Sempre più primo in Serie A, il Napoli si getta a caccia della Coppa Italia. Per l’esordio contro la Cremonese, Spalletti dovrebbe impiegare diverse seconde linee, concedendo un turno di riposo ai suoi talenti maggiori. In difesa potrebbe debuttare il nuovo acquisto Bereszynski, appena arrivato in prestito dalla Sampdoria, per la fascia destra. Sul versante opposto spazio a Oliveira per Mario Rui, mentre al centro dovrebbe esserci la coppia Ostigaard-Juan Jesus a proteggere Meret. In mediana maglia da titolare per Demme, con ai suoi lati Ndombelé e Zambo-Anguissa. Quanto all’attacco, dovrebbero partire dall’inizio Elmas, autore del quinto gol contro la Juventus, Simeone e Raspadori. In panchina gli assi Kvaratskhelia e Osimhen.

Qui Cremonese, Ciofani dal 1’ minuto per Dessers

Esordio sulla panchina della Cremonese per Davide Ballardini, subentrato ad Alvini dopo la sconfitta contro il Monza per 3-2 di sabato scorso. «Cercheremo di fare il massimo», ha detto il tecnico in conferenza. «Ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità contro una squadra molto forte». Quasi scontate le sue scelte di formazione che, salvo improvvisi colpi di scena, per la Coppa Italia dovrebbero confermare l’11 di partenza di Alvini. Davanti al portiere Carnesecchi ci sarà una linea a tre con Hendry, Bianchetti e Vasquez. Non si esclude un possibile impiego di Aiwu o Lochoswili dal 1’ minuto. In mediana probabile riposo per Sernicola e Meité per lasciare posto a Pickel e Castagnetti. Sulle corsie laterali Ghiglione e Quagliata, mentre in avanti Buonaiuto agirà in supporto di Afena-Gyan e Ciofani, che farà rifiatare Dessers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigaard, Juan Jesus, Oliveira; Ndombelé, Demme, Anguissa; Elmas, Simeone, Raspadori. All.: Spalletti.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Ciofani, Afena-Gyan. All.: Ballardini.