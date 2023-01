Coppa Italia, stasera Milan-Torino: orario, arbitro e probabili formazioni

Ancora luci a San Siro. Dopo l’Inter, vittorioso ma a fatica contro il Parma dopo i supplementari, tocca al Milan esordire nella Coppa Italia 2022-23. Stasera 11 gennaio, in diretta alle 21 su Canale 5, i rossoneri ospiteranno al Meazza il Torino per gli ottavi di finale. Le due formazioni si sono già affrontate quest’anno lo scorso 30 ottobre, con la vittoria granata per 2-1 con reti di Djidji e Mirancuk. Chi la spunterà affronterà poi ai quarti di finale la vincente di Sampdoria-Fiorentina, in programma domani 12 gennaio alle 18 al Ferraris. Arbitro della gara sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, che avrà come assistenti Palermo e Moro. Quarto uomo sarà Marcenaro, mentre al Var siederanno Abbattista e Nasca. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Il Milan arriva al match di Coppa Italia con l’infermeria piena e il morale basso. Reduce dal rocambolesco pareggio per 2-2 contro la Roma, subito in rimonta nei minuti finali, la squadra di Stefano Pioli deve inoltre dosare le energie per i prossimi impegni. Sabato 14 gennaio alle 18 sarà di scena al Via del Mare di Lecce e fra una settimana esatta, mercoledì 18, toccherà alla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter a Ryad, in Arabia Saudita. «Ci siamo messi in difficoltà da soli», ha detto il tecnico rossonero dopo il pareggio contro la Roma. «Per spirito però non siamo secondi a nessuno». Il Torino arriva dall’1-1 di Salerno, ma forte del decimo posto in campionato. Gli uomini di Juric non vogliono abbandonare anzitempo la competizione, tanto da promettere battaglia a San Siro. «Vogliamo un grande risultato», ha detto l’allenatore granata.

Milan-Torino, le probabili formazioni di stasera 11 gennaio 2023 su Canale 5

Qui Milan, fuori Leao e Giroud, attacco a De Ketelaere

Visti gli impegni ravvicinati, Stefano Pioli dovrebbe puntare su un pesante turnover per la partita di Coppa Italia. Contro il Torino non ci saranno infatti Theo Hernandez, Leao e Giroud, che dovrebbero accomodarsi in panchina. Tra i pali ci sarà Tatarusanu, mentre nell’inedita difesa a tre spazio a Gabbia fra i titolari Kalulu e Tomori. In mediana turno di riposo per Bennacer, al cui posto ci sarà Vranckx con Tonali e Pobega. Sulle corsie esterne Calabria sarà titolare a destra, mentre a sinistra Dest farà rifiatare Theo Hernandez. Davanti Brahim Diaz affiancherà De Ketelaere, che avrà un’altra occasione di rilancio dal primo minuto.

Qui Torino, in campo l’ex Ricardo Rodriguez

Torino spregiudicato a San Siro contro il Milan. Per gli ottavi di Coppa Italia Juric dovrebbe optare per la formazione tipo in un offensivo 3-4-2-1. Davanti al portiere Milinkovic-Savic ci saranno Djidji, autore del momentaneo 1-0 in Serie A, Schuurs e l’ex Ricardo Rodriguez. Per lo svizzero 93 presenze in rossonero fra 2017 e 2020 con quattro reti. A centrocampo giocheranno Ricci e Lukic, mentre sulle fasce spazio a Singo e Vojvoda. Davanti Sanabria unica punta con il supporto dei trequartisti Vlasic e l’ex Atalanta Miranchuk, a segno nel match di campionato vinto per 2-1 all’Olimpico Grande Torino.