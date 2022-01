Coppa Italia, Milan – Genoa: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Seconda giornata di gare per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stasera 13 gennaio, in diretta da San Siro su Canale 5, andrà in scena Milan – Genoa, gara che segna l’esordio nella competizione dei rossoneri. Primo match da avversario al Meazza per Shevchenko, oggi sulla panchina del Genoa ma per anni beniamino milanista. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Stasera a San Siro si affronteranno due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. In campo infatti la seconda e la penultima del campionato di Serie A, reduci da periodi di forma molto diversi. I padroni di casa arrivano infatti da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali il 3-0 in casa del Venezia, e ormai fuori dalle coppe europee, non nascondono l’obiettivo di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Diversa la situazione per il Genoa che, nonostante l’arrivo di Sheva in panchina, non ha migliorato la sua situazione di classifica. L’unico trionfo dell’ucraino per il Grifone risale al precedente turno di coppa, quando vinse per 1-0 contro la Salernitana. Arbitro dell’incontro sarà Gianluca Aureliano, coadiuvato dagli assistenti Alesso e De Meo. Quarto uomo sarà invece Rapuano, mentre al Var siederanno Prontera e Preti.

Milan – Genoa, le probabili formazioni del match delle 21 stasera 13 gennaio 2022 su Canale 5

Qui Milan, out Ibra, gioca Giroud

«Metteremo in campo la nostra formazione migliore». Così Stefano Pioli ha presentato alla vigilia la partita di stasera, che vedrà l’impiego di molti titolari ma anche di alcune seconde linee. Importante è infatti il match di lunedì contro lo Spezia: una vittoria, complice un potenziale passo falso dell’Inter a Bergamo, potrebbe infatti far avvicinare i rossoneri alla vetta. Tatarusanu ha recuperato dal Covid, ma non è al meglio, pertanto tra i pali ci sarà Maignan. In difesa rientra Tomori, anch’egli negativo al virus, che farà coppia con Gabbia, mentre le fasce saranno di proprietà di Theo Hernandez e Kalulu. A centrocampo sicuro di un posto Tonali, indisponibile per squalifica lunedì prossimo, che affiancherà Krunic. Sulla trequarti Daniel Maldini agirà con Saelemaekers e il rientrante Rebic, alle spalle dell’unica punta Giroud.

Qui Genoa, in attacco la coppia Caicedo – Pandev

Dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia in campionato, la panchina di Shevchenko traballa sempre di più. Arbitro del suo destino sarà, curiosamente, proprio il Milan che gli ha dato tante gioie da giocatore. A San Siro, l’allenatore ucraino dovrà però fare a meno di Hernani e Kallon, entrambi positivi al Covid, e di Cambiaso, fermo ai box per infortunio. In porta dovrebbe giocare Semper, che farà riposare Sirigu, mentre in difesa spazio al terzetto formato da Vasquez, Vanhausden e Ostigard. A centrocampo, fiducia dal primo minuto per Melegoni, Badelj e Portanova, con Ghiglione ed Hefti sulle corsie esterne. Davanti maglia da titolare per l’ex Lazio Caicedo, che affiancherà il veterano Goran Pandev.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli

Genoa (3-5-2): Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Hefti, Melegoni, Badelj, Portanova, Ghiglione; Pandev, Caicedo. All. Shevchenko