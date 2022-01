Coppa Italia, Lazio – Udinese: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo i primi tre match della scorsa settimana, oggi 18 gennaio, alle 17,30 su Italia 1, è il turno di Lazio – Udinese. La vincente affronterà il Milan, che giovedì scorso vinse ai supplementari contro il Genoa. Già ai quarti anche Fiorentina e Atalanta, che hanno passato il turno ai danni rispettivamente di Napoli e Venezia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

«Niente calcoli, pensiamo solo a passare il turno», ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia. Idee chiare per la formazione biancoceleste, che intende dunque presentarsi con la migliore formazione nonostante i tanti impegni ravvicinati. Dopo il successo per 3-0 contro la Salernitana, la Lazio è infatti attesa sabato prossimo dal difficile match interno contro l’Atalanta. Attenzione massima anche per l’Udinese, che nel prossimo incontro di Serie A se la vedrà con un Genoa sempre più in crisi. Se per la formazione di casa si tratta dell’esordio stagionale in Coppa Italia, l’Udinese ha già eliminato Ascoli e Crotone. Arbitro della partita sarà il signor Daniele Minelli della sezione di Varese, con assistenti Mauro Galetto e Salvatore Affatato. Quarto uomo sarà Luca Massimi, mentre al Var siederanno Antonio Rapuano e Stefano Liberti.

Lazio – Udinese, le probabili formazioni del match delle 17,30 di oggi 18 gennaio 2022 su Italia 1

Qui Lazio, ci sono Milinkovic-Savic e Immobile

Nonostante abbia parlato di poco turnover, Maurizio Sarri attuerà qualche cambio di formazione rispetto alla formazione che ha battuto in campionato la Salernitana. Fra i pali turno di riposo per Strakosha, con il ritorno di Reina. Davanti a lui coppia centrale formata da Luiz Felipe e Patric, mentre sulle fasce Hysaj è certo di una maglia da titolare, mentre è ballottaggio fra Marusic e Lazzari. Il montenegrino ha infatti accusato un fastidio alla caviglia e, se non dovesse recuperare, potrebbe lasciare posto all’ex Spal. In cabina di regia spazio a Cataldi, squalificato in campionato, con ai suoi fianchi Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti Sarri non rinuncia al bomber Immobile, assistito da Felipe Anderson e Zaccagni, con Pedro pronto dalla panchina.

Qui Udinese, probabile debutto per il nuovo acquisto Benkovic

Pochi dubbi per mister Cioffi, con ballottaggi relegati esclusivamente al centrocampo. I friulani dovrebbero schierare Padelli in porta e una linea di difesa a tre con Zeegelar, Nuytinck e Perez. Turno di riposo per Becao, mentre non si escluse un esordio del nuovo arrivato Benkovic. A centrocampo, sulle fasce sono certi di una maglia da titolare Soppy e Udogie, mentre qualche dubbio per la zona centrale. Sono in quattro infatti a giocarsi i due posti, con Samardzic in vantaggio su Arslan e Walace che dovrebbe lasciare in panchina Makengo. In attacco fiducia a Pussetto per completare il tridente insieme all’ex Milan Deulofeu e Beto, centravanti di riferimento di questa stagione.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Zeegelaar, Nuytinck, Perez; Soppy, Samardzic, Walace, Udogie; Deulofeu, Pussetto; Beto. All.: Cioffi.