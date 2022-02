Juventus – Sassuolo, dove vedere la partita di Coppa Italia del 10 febbraio? Orario, canale, formazioni, arbitro

Sulle ali dell’entusiasmo per continuare a stupire. La Juventus, dopo il successo in Serie A contro il Verona e l’ottimo mercato invernale, torna in campo stasera 10 febbraio per i quarti di finale di Coppa Italia per confermare i progressi. Contro ci sarà il Sassuolo di Dionisi che, dopo un ottimo inizio di stagione, è calato con due soli successi nelle ultime otto partite. In palio c’è la semifinale, dove ci sarà la vincente del match delle 18 fra Atalanta e Fiorentina. Già definita l’altra parte del tabellone, dove a sfidarsi per un posto in finale saranno Inter e Milan.

Dove vedere Juventus – Sassuolo in diretta tv? Orario e canale dei quarti di finale di Coppa Italia

Il fischio di inizio di Juventus – Sassuolo sarà alle 21 in diretta su Canale 5. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

«Il Sassuolo tecnicamente gioca bene, poi arriva da una sconfitta per 4-0 e saranno arrabbiati», ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia. Domenica però ci sarà la difficile trasferta di Bergamo, vero e proprio scontro diretto per il quarto posto in campionato. Probabile dunque che il mister livornese operi qualche cambio di formazione per lasciare a riposo alcune delle sue pedine importanti. I bianconeri arrivano all’impegno di stasera dopo aver eliminato la Sampdoria con un secco 4-1 a Torino, mentre il Sassuolo si era sbarazzato del Cagliari grazie alla rete di Harroui. Arbitro del match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, mentre suoi assistenti saranno Paganessi e Rocca. Miele sarà il quarto uomo, al Var invece siederanno Nasca e Lo Cicero.

Le probabili formazioni di Juventus – Sassuolo, la partita di Coppa Italia stasera 10 febbraio 2022 su Canale 5

Probabile formazione Juventus: Bonucci torna dal 1’ minuto

«Abbiamo recuperato quasi tutti. Chiellini è out, Bernardeschi rientrerà venerdì, ma gli altri sono a posto», ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Il titolare della nazionale tornerà così in campo dopo un mese di stop e affiancherà Rugani davanti a Perin. Sulle corsie esterne ci saranno invece De Sciglio e Luca Pellegrini, che farà riposare Alex Sandro e Danilo. In mediana non ci sarà Zakaria, che ha accusato un fastidio nel finale del match contro il Verona. Al suo posto spazio a Rabiot al fianco di McKennie e Locatelli. In attacco potrebbe giocare Kajo Jorge al posto di Vlahovic, con al suo fianco Morata e Dybala, anche se non si esclude un impiego dal primo minuto di Cuadrado.

Probabile formazione Sassuolo: Dionisi punta sull’attacco titolare

Quattro gli indisponibili per Dionisi, che stasera contro la Juventus dovrà rinunciare a Obiang, Romagna, Rogerio e Djuricic. In porta potrebbe trovare spazio Pegolo, concedendo così un turno di riposo a Consigli. Ferrari e Ayhan formeranno la coppia centrale, mentre sulle fasce agiranno Muldur e Kyriakopoulos. Il match winner degli ottavi Harroui sarà nella diga di centrocampo con Magnanelli, mentre sulla trequarti ci saranno con ogni probabilità Berardi, Raspadori e Traorè. Unica punta sarà invece Scamacca, con Defrel pronta a subentrare dalla panchina a gara in corso.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Lu. Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Magnanelli; D. Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi.