Coppa Italia, Juventus – Sampdoria: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Nuova giornata di ottavi di finale per la Coppa Italia, che oggi vede l’esordio stagionale dei campioni in carica. All’Allianz Stadium di Torino, stasera 18 gennaio alle 21, sarà il turno di Juventus – Sampdoria con i bianconeri che inizieranno la loro difesa del titolo. Samp ancora in attesa del nuovo allenatore, con la squadra affidata per il momento a Tufano. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

«La Coppa è un nostro obiettivo e conta tantissimo». Idee chiare per Massimiliano Allegri, che durante la sua prima avventura sulla panchina della Juventus aveva vinto 4 coppe consecutive. Per l’esordio di oggi, però, l’allenatore livornese dovrà fare a meno di alcune pedine importanti e potrebbe lanciare dal primo minuto alcuni giocatori giovani e meno impiegati. La Sampdoria invece giocherà il primo match del post D’Aversa, esonerato in settimana. Nonostante l’accordo raggiunto con Marco Giampaolo, a Torino sarà Tufano, coach della primavera, a guidare la squadra assieme all’ex capitano Palombo. Arbitro dell’incontro sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, che si avvarrà dell’assistenza di Lombardo e Pagnotta. Quarto uomo sarà Baroni, mentre al Var siederanno Nasca e Tegoni.

Juventus – Sampdoria, le probabili formazioni di stasera 18 gennaio 2022 su Canale 5

Qui Juventus, titolari De Winter e Kaio Jorge

«De Ligt è squalificato, mentre Bonucci e Chiellini sono a mezzo servizio». Così Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia, annunciando per Juventus – Sampdoria una coppia centrale inedita. Davanti al portiere Perin, che in coppa sostituisce Szczesny, ci saranno Rugani e il giovane De Winter, mentre sulle fasce spazio a De Sciglio e Luca Pellegrini. In mediana maglia da titolare per Bentancur, con Rabiot e Kulusevski ai suoi fianchi. In attacco, turno di riposo per Dybala, con Kaio Jorge che potrebbe avere una chance dal primo minuto. Orfana di Chiesa, la Juve schiererà titolari anche Bernardeschi e Morata, con Kean pronto all’ingresso dalla panchina.

Qui Sampdoria, nove assenti per i blucerchiati

Tanti i grattacapi per Tufano e Palombo, chiamati a compiere una vera impresa allo Stadium. La Sampdoria, in attesa di Marco Giampaolo, si presenterà a Torino con nove assenti. Non saranno del match infatti Colley, Chabot, Audero, Darmsgaard, Ekdal, Verre, Yoshida e Quagliarella. Senza contare Ferrari, convocato dopo l’infortunio ma non ancora al top, che si accomoderà in panchina. Davanti al portiere Ravaglia ci sarà dunque il nuovo acquisto Magnani, appena giunto in prestito dal Verona, che farà coppia con Dragusin. Sulle fasce spazio invece a Murru e Bereszynski. A centrocampo agiranno Vieira e Askildsen, con Thorsby e Ciervo sulle corsie esterne. Data l’assenza di Quagliarella, ex della gara, fiducia a Torregrossa che accompagnerà Gabbiadini, che gode di uno splendido stato di forma.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Pellegrini, De Winter, Rugani, De Sciglio; Kuluswvski, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Kaio Jorge, Morata. All.: Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Murru, Dragusin, Magnani, Bereszynski; Thorsby, Askildsen, Vieira, Ciervo; Torregrossa, Gabbiadini. All.: Tufano.