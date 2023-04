Coppa Italia, Juventus-Inter: orario, arbitro e probabili formazioni

Juventus-Inter, atto numero 248. Stasera 4 aprile, in diretta alle 21 su Canale 5, andrà in scena l’ennesimo derby d’Italia, il terzo della stagione, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Finale l’anno scorso, con il trionfo nerazzurro all’Olimpico di Roma, sarà il 35esimo incontro fra le due squadre nella storia della competizione. I bianconeri arrivano forti dei due successi in Serie A contro i nerazzurri, l’ultimo dei quali solo 20 giorni fa a San Siro per 1-0 con rete di Kostic. Ben diverso lo stato d’animo dei milanesi, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato e in piena crisi di risultati. Arbitro della partita sarà Davide Massa con assistenti Passeri e Costanzo. Quarto uomo sarà Guida, mentre al Var siederanno Di Paolo e Dionisi.

«Gli episodi in campionato non ci condizioneranno», ha detto in conferenza stampa l’allenatore juventino Massimiliano Allegri. Il riferimento è al contestato gol di Kostic che ha deciso il match, figlio di un apparente fallo di mano di Vlahovic nel corso dell’azione. Il tecnico bianconero ha poi commentato il recente stato di forma dell’Inter che, nonostante le difficoltà, non può lasciare tranquilli i suoi. «Mancano i risultati più che le prestazioni», ha dichiarato Allegri. «Proprio per questo dobbiamo stare molto più attenti». Come ormai da tradizione, Simone Inzaghi non ha rilasciato dichiarazioni ai media prima del match di Coppa Italia, forse ancor di più per concentrarsi sulla squadra. In crisi di gioco e vittorie, l’Inter ha fatto appena tre punti su 15 nelle ultime cinque di Serie A, dove viene da tre sconfitte consecutive.

Juventus-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia stasera 4 aprile 2023

Qui Juventus, Chiesa convocato ma parte dalla panchina

Dopo l’ottimo successo in Serie A contro il Verona, che ha lanciato i bianconeri ormai a ridosso della zona Champions, Massimiliano Allegri si prepara per la semifinale di Coppa Italia. Diverse le novità nell’11 di partenza, con Perin al posto di Szczesny fra i pali. Nel terzetto di difesa potrebbe giocare Gatti accanto a Bremer e Danilo, anche se non si esclude un ritorno dal 1’ minuto per Alex Sandro. A centrocampo ci sarà di nuovo Rabiot, assente in campionato per squalifica, al fianco di Locatelli e Fagioli, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In attacco Di Maria supporterà Vlahovic, con Chiesa nuovamente fra i convocati ma solo per la panchina.

Qui Inter, chance dal 1’ minuto per Asllani e Bellanova

Tanti cambi di formazione per l’Inter che, complici i nove impegni nel mese di aprile, deve per forza fare turnover. Per la semifinale di Coppa Italia, tra i pali si rivedrà Handanovic al posto di Onana. In difesa, vista l’assenza di Skriniar, Darmian affiancherà Bastoni e Acerbi nel terzetto titolare. In cabina di regia Asllani potrebbe giocare al posto di un deludente Brozovic, con Barella e Mkhitaryan accanto. Sulla fascia destra probabile turno di riposo per Dumfries, con Bellanova pronto al suo posto, mentre a sinistra ci sarà quasi sicuramente Dimarco. In attacco è certo di una maglia da titolare Lautaro Martinez, mentre al suo fianco Dzeko è in vantaggio su Lukaku.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi