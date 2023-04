Coppa Italia, Inter-Juventus: orario, arbitro e formazioni

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Stasera 26 aprile, in diretta alle 21 su Canale 5, San Siro ospita l’ennesimo capitolo della sfida fra Inter e Juventus. Si riparte dall’1-1 dell’Allianz Stadium, con tutte le polemiche che hanno tenuto banco per settimane. Out Handanovic e Cuadrado per la rissa dopo il fischio finale del primo round, mentre ci sarà Lukaku, graziato della giustizia sportiva dopo il discusso secondo giallo e conseguente espulsione per l’esultanza sotto la curva bianconera, che l’aveva bersagliato con ululati razzisti. In caso di parità di gol, in quanto non vale più la regola del maggior numero di reti segnate in trasferta, si andrà ai tempi supplementari e ai rigori. Chi vincerà affronterà, nella finale del 24 maggio all’Olimpico di Roma, la vincente di Fiorentina-Cremonese in programma domani sera. I viola avranno il vantaggio del 2-0 dell’andata conquistato allo Zini. La visione del match sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

«Inter-Juventus è sempre una bella partita», ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri. «Stavolta filerà tutto liscio», ha chiosato, riferendosi alle polemiche del match di andata. Gli ospiti arrivano al big match di Coppa Italia dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Napoli, giunta nei minuti di recupero. «Domenica è stata colpa nostra, sono dettagli che fanno la differenza nelle partita di cartello», ha dichiarato ancora Allegri. La Juventus viene da tre sconfitte consecutive in Serie A, dove un posto fra le prime quattro è sempre più a rischio. Non sta meglio l’Inter che, nonostante il successo contro l’Empoli, viaggia ancora al sesto posto in classifica con quattro punti nelle ultime cinque partite. Arbitro del match di Coppa Italia sarà Daniele Doveri della sezione di Roma. Assistenti Meli e Alassio, mentre quarto uomo sarà Mariani. Al Var siederanno Aleandro di Paolo e Antonio Di Martino.

Inter-Juventus, le probabili formazioni di Coppa Italia stasera 26 aprile 2023 su Canale 5

Qui Inter, Lukaku fra i convocati, ma gioca Dzeko

Per quanto riguarda le formazioni, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia pochi dubbi nell’Inter di Simone Inzaghi. Davanti a Onana, che torna titolare per la squalifica di Handanovic, ci saranno Darmian, Acerbi e Bastoni. In mediana dovrebbe rientrare Calhanoglu al posto di Brozovic, con Barella e Mkhitaryan al suo fianco. Ai lati dovrebbero giocare Dumfries e Dimarco, che dovrebbero spuntarla su D’Ambrosio e Gosens. In attacco, nonostante la convocazione e la doppietta all’Empoli, Lukaku dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto Dzeko che farà coppia con Lautaro Martinez.

Qui Juventus, dal 1’ minuto tornano Bonucci e De Sciglio

La Juventus di Allegri risponde invece con il 3-5-1-1, anche se restano alcuni dubbi di formazione. Per il ritorno di Coppa Italia, la prima novità arriva dalla difesa dove, davanti a Perin, ci sarà il ritorno dal 1’ minuto di Bonucci, che non gioca titolare dal 12 marzo contro la Sampdoria. Accanto al centrale italiano ci saranno Bremer e Danilo, panchina invece per Gatti e Alex Sandro. A centrocampo dovrebbero ricevere una maglia da titolare Rabiot, Locatelli e Miretti, mentre sulla destra torna De Sciglio. A sinistra dovrebbe spuntarla Kostic, anche se non si esclude un impiego di Chiesa. Il numero sette potrebbe anche agire da prima punta, qualora non dovesse giocare Milik, con Di Maria a sostegno sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Chiesa. All. Allegri