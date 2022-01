Coppa Italia, Inter – Empoli: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Dopo la vittoria della Supercoppa, l’Inter inizia la caccia a un altro trofeo. La formazione di Simone Inzaghi farà stasera 19 gennaio il suo esordio stagionale in Coppa Italia nella gara di ottavi di finale. Di fronte avrà l’Empoli di Andreazzoli, rivelazione del campionato grazie al bel gioco e agli ottimi risultati come testimonia la classifica di Serie A. Inter – Empoli, in diretta alle 21 su Canale 5, sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e su Infinity.

Reduce dallo 0-0 di Bergamo contro l’Atalanta, che ha messo fine alla striscia di 8 vittorie consecutive in campionato, l’Inter torna in campo per riprendere il solito ritmo forsennato della stagione. Simone Inzaghi intende tenere alta la concentrazione dei suoi, ma ha già in mente qualche cambio per far rifiatare i fedelissimi. Alcuni sono infatti vicini o hanno da tempo sfondato quota 2000 minuti in stagione, pertanto hanno bisogno di una pausa. Si avvicinano le sfide scudetto contro Milan e Napoli, quindi è necessario preservare le energie. «Con l’Inter sarà difficile ma tutto può accadere», ha pronosticato invece alla vigilia mister Andreazzoli, che carica il suo Empoli e crede nell’impresa. «Le scelte sono obbligate per le tante assenze, ma ce la giocheremo». Arbitro dell’incontro sarà Luca Sacchi della sezione di Macerata, assistito da Bottegoni e Margani. Quarto uomo sarà invece Colombo, mentre al Var siederanno Giua e Vivenzi.

Inter – Empoli, le probabili formazioni di stasera 19 gennaio 2022 su Canale 5

Qui Inter, la prima di Inzaghi senza Brozovic

Cambi in vista per Simone Inzaghi, pronto a far ruotare i suoi con un folto turnover. Davanti al portiere Radu scenderanno in campo Ranocchia e Dimarco, che completeranno il terzetto assieme a Skriniar. A centrocampo, dopo 28 partite consecutive da titolare, non ci sarà Marcelo Brozovic, squalificato, In panchina anche i suoi compagni di reparto Barella e Calhanoglu, che lasceranno il posto a Gagliardini, Vidal e Vecino, con Darmian e Dumfries sulle corsie laterali. Davanti, turno di riposo anche per Dzeko, che lascerà il centro dell’attacco a Correa e Lautaro Martinez, impiegato solo per 10 minuti domenica scorsa. L’argentino è in pericolo diffida e, vista l’incombenza del derby, potrebbe riposare anche nel prossimo turno contro il Venezia.

Qui Empoli, Andreazzoli ritrova Marchizza per la panchina

Andreazzoli deve invece far fronte a diverse assenze ma ritrova, almeno per la panchina, Marchizza. Nel 4-3-1-2 dell’Empoli, davanti al portiere Furlan, ci saranno Viti e Romagnoli, con Stojanovic e Fiamozzi sulle fasce. A centrocampo, probabile maglia da titolare per Stulac, Bandinelli e il giovane classe 2002 Asllani. Bajrami dovrebbe agire fra le linee, in supporto alle due punte Cutrone e Mancuso. Panchina iniziale per l’ex di giornata Pinamonti, così come per Zurkowski ed Henderson.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Martinez. All.: S. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, L. Mancuso. All.: Andreazzoli.