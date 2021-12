Coppa Italia, Genoa – Salernitana: dove vedere la partita, orario, arbitro, formazioni

Dopo i primi turni di agosto, su Mediaset torna la Coppa Italia. Stasera 14 dicembre, in diretta alle 21 su Italia 1, andrà in onda Genoa – Salernitana, match che opporrà le formazioni che occupano gli ultimi due posti nella classifica di Serie A. La visione dell’incontro sarà disponibile in diretta anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Dopo le grandi difficoltà in campionato, Genoa e Salernitana potrebbero trovare in Coppa Italia una delle poche gioie della stagione. La formazione ligure, nonostante l’arrivo di Shevchenko in panchina, non ha ancora trovato il successo in Serie A dove ha totalizzato 10 punti e un pareggio nelle ultime cinque partite. Stesso percorso per la Salernitana, ultima in classifica a due lunghezze dal Genoa, attesa venerdì dal difficile impegno casalingo contro la capolista Inter. Chi vince affronterà a San Siro il Milan negli ottavi di finale.

Arbitro del match sarà Marco Serra, assistito da Moro e Gualtieri, mentre quarto uomo sarà Maggioni. Al Var siederanno invece Di Paolo e Galetto.

Genoa – Salernitana, le probabili formazioni del match di Coppa Italia delle 21 stasera 14 dicembre 2021 su Italia 1

Qui Genoa, Sheva alla ricerca del primo successo

Dopo la sconfitta per 1-3 nel derby della Lanterna contro la Sampdoria, Shevchenko va a caccia del primo successo della sua carriera con il Genoa in un match che potrebbe dare fiducia all’intera squadra. L’obiettivo è guadagnarsi il palco di San Siro, per anni suo stadio quando vestiva la maglia del Milan. Per il suo Genoa le assenze però sono ancora tante, con il solo recupero di Destro già schierato in campionato, dove ha trovato il gol. L’ex Milan e Roma però potrebbe accomodarsi in panchina in vista del match di venerdì a Roma contro la Lazio. Davanti al portiere Semper dovrebbe posizionarsi una linea di difesa a tre con Vanheusden, Masiello, Biraschi. In mezzo al campo spazio all’ex Juve Sturaro e Touré, con Cambiaso e Ghiglione sulle corsie esterne. Galdames agirà invece sulla trequarti, in supporto alla coppia formata da Kallon ed Ekuban.

Qui Salernitana, testa già all’Inter

Grande occasione anche per la Salernitana di Colantuono, che però sembra avere già la testa al difficile match di venerdì contro l’Inter capolista. Vista la classifica deficitaria in Serie A, per la Coppa Italia è probabile che la formazione campana risparmi le forze per cercare di risollevarsi in campionato e strappare un punto ai nerazzurri. Probabile dunque che ci sarà spazio per il secondo portiere Fiorillo, protetto da Bogdan, Gyomber e Gagliolo in difesa. Coulibaly, Di Tacchio e Kastanos dovrebbero ricevere le chiavi del centrocampo, mentre sulle corsie esterne ci sarà campo per Kechrida e Ranieri. In attacco spazio a Gondo e a Simy, quest’anno ancora lontano dalle prestazioni brillanti del 2020.

GENOA(3-4-1-2): Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Kallon, Ekuban. All.: Shevchenko.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Gondo, Simy. All.: Colantuono.