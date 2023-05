Coppa Italia, Fiorentina-Inter: orario, arbitro e formazioni della finale

L’Inter per il bis, la Fiorentina per sollevare nuovamente un trofeo dopo oltre 20 anni. Stasera 24 maggio, in diretta esclusiva alle 21 su Canale 5, è in programma la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Nerazzurri ancora a caccia del “Tripletino”, dopo la vittoria della Supercoppa e in attesa della finalissima di Champions league. I Viola invece torneranno all’ultimo atto della competizione per la prima volta dal 2014, quando persero con il Napoli di Rafa Benitez. Arbitro della gara sarà Massimiliano Irrati, assistito dai guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Lo Cicero. Quarto ufficiale Michael Fabbri, al Var siederanno Paolo Silvio Mazzoleni e Valerio Marini. La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

«Affronteremo una finalista di Champions, sappiamo che sarà difficile», ha annunciato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in conferenza. «Noi siamo qui per vincere e faremo di tutto, voglio vedere nei miei ragazzi gli occhi di Basilea». Come per l’Inter, attesa dalla finale contro il Manchester City il prossimo 10 giugno, anche per la Viola non sarà l’unica finale dell’anno. Il 7 giugno si giocheranno a Praga contro il West Ham la seconda edizione della Conference League. «I nostri avversari hanno perso soltanto quattro delle ultime 24 partite», ha precisato invece Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri. «Per vincere dovremo essere squadra con la S maiuscola».

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Qui Fiorentina, Italiano ha a disposizione l’intera rosa

Qualche dubbio di formazione per Italiano, che in vista della finale di Coppa Italia potrà contare su tutti gli effettivi della rosa. Davanti a Terraciano ci saranno Milenkovic e uno fra Martinez Quarta e Ranieri, con Igor inizialmente in panchina. Sulle corsie laterali conferma invece per capitan Biraghi a sinistra e Dodò a destra. Schermo del centrocampo saranno Amrabat e Castrovilli, in ballottaggio però con Madragora. Trequarti con qualità e velocità grazie a Ikoné e Nico Gonzalez, mentre Bonaventura agirà alle spalle di Cabral. Il brasiliano ha infatti superato Jovic nelle gerarchie di Italiano e anche stasera dovrebbe partire dall’inizio.

Qui Inter, Handanovic all’ultima finale da titolare con l’Inter

Quanto ai nerazzurri, fra i pali dovrebbe tornare Handanovic dopo la squalifica. Il portiere sloveno giocherà così quella che potrebbe essere la sua ultima finale da titolare con la maglia dell’Inter, dato che si parla di un possibile addio a fine stagione. Davanti a lui, in Coppa Italia giocheranno Darmian, Acerbi e Bastoni, da mesi difesa collaudata e insostituibile. In mediana, vista l’indisponibilità di Mkhitaryan, si rivedrà dall’inizio Brozovic fra Barella e Calhanoglu, con Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. Davanti è certo di una maglia da titolare Lautaro Martinez, il più presente in questa stagione dal 1’ minuto, con al suo fianco Dzeko. In panchina Lukaku, che verosimilmente però entrerà a partita in corso.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All: Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All: S. Inzaghi.