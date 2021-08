In attesa dell’inizio della nuova stagione del campionato di Serie A, che partirà sabato 21 agosto alle 18,30 con Inter – Genoa, per molte squadre è già tempo di entrare in campo. Inizia oggi la nuova Coppa Italia con i trentaduesimi di finale che vedranno impiegati team della massima serie italiana e alcuni del campionato cadetto di Serie B. Da quest’anno, tutte le partite saranno in diretta esclusiva su Mediaset che dedicherà ai match due canali. Ecco le partite in programma oggi, in onda sia su Italia 1 che su Canale 20.

Coppa Italia, ecco i match in diretta oggi 13 agosto 2021 su Canale 20

Pordenone – Spezia, le probabili formazioni della partita di stasera

Due i match in programma su Canale 20. Si partirà con Pordenone – Spezia, cui fischio d’inizio è fissato alle 17,45. Dopo aver ottenuto la salvezza in Serie A la scorsa stagione con la guida di Vincenzo Italiano, ora passato alla Fiorentina, lo Spezia si affida a Thiago Motta, che da calciatore ha vestito le maglie italiane di Genoa e Inter prima di approdare al Paris Saint-Germain. Da allenatore ha guidato il Genoa per due mesi nella stagione 2019, poi l’esonero per risultati insoddisfacenti.

Oggi, alla guida dello Spezia, dovrà fare a meno di Leo Sena ma potrà contare sul nuovo acquisto Kovalenko. La probabile formazione dovrebbe vedere Provedel in porta, poi difesa a tre con Nikolau, Erlic, Hristov. A centrocampo agiranno Bastoni, Maggiore, Kovalenko e Amian con Verde alle spalle di Mraz e Colley.

Dall’altra parte il Pordenone, che proverà a replicare i risultati dello scorso anno dove ha sfiorato la Serie A, perdendo la semifinale dei play off con il Frosinone. Guidato da mister Massimo Paci, proverà a fare lo scalpo allo Spezia, superiore di categoria, pur dovendo fare a meno del neo acquisto Amato Ciciretti. La probabile formazione vede Perisan fra i pali, poi Biondi, Camporese, Barison e Falasco sulla linea difensiva. Kupisz, Misuraca, Magnino, Cambiaghi proveranno a governare il centrocampo a supporto dei due attaccanti Tsadjut e Pellegrini.

Udinese – Ascoli, le probabili formazioni di stasera 13 agosto 2021

Secondo match di giornata su Canale 20 è quello che vedrà l’Udinese di mister Gotti ospitare alla Dacia Arena di Udine l’Ascoli di Andrea Sottil. La vincente affronterà mercoledì 15 Dicembre, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, chi avrà la meglio tra Crotone e Brescia.

Per i friulani out il solo Nestorovski, dunque probabile un modulo 3-5-1-1 con Silvestri in porta e la retroguardia formata da De Maio, Nuytinck e Samir. Sulle corsie laterali Molina e Udogie, in mezzo spazio ad Arslan, Walace e Makengo. A sostegno dell’unica punta Pussetto ci sarà il 30enne Pereyra.

Mister Sottil deve rinunciare invece a Sabiri, Ghazoini, Donisi, Caligara e Spendlhofer. Probabile un 4-3-1-2 con Leali in porta e la difesa formata da Baschirotto, Botteghin, Avlonitis e D’Orazio. In mediana Buchel dovrebbe essere coadiuvato dalle mezzali Eramo e Saric, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Fabbrini a sostegno delle punte Bidaoui e Dionisi.

Coppa Italia, ecco i match in diretta oggi 13 agosto 2021 su Italia 1

Genoa – Perugia, le probabili formazioni del match in onda oggi alle 18

A Marassi il Genoa di coach Ballardini ospiterà alle 18 il Perugia di Alvini nel match dei 32esimi che sarà arbitrato da Antonio Rapuano di Rimini. Il Genoa, orfano di Shomurodov andato alla Roma di Mourinho, è chiamato a riscattare una scorsa stagione ricca di molti alti e bassi. In campo dovrebbero esserci Sirigu (fresco campione d’Europa con l’Italia) fra i pali, una difesa a tre composta da Masiello, Vanheusden e Criscito. A centrocampo dovrebbero agire Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella e Czyborra, mentre Buksa si muoverà dietro l’unica punta Mattia Destro.

Dall’altra parte del campo, il Perugia dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2. Davanti al portiere Chichizola ci sarà il terzetto di difesa formato da Sgarbi, Angella e Dell’Orco. Falzerano, Burrai, Vanbaleghem e Lisi cercheranno di prendere le chiavi del centrocampo, supportati davanti da Kouan, che si muoverà dietro le due punte Carretta e Murano.

Fiorentina – Cosenza, le probabili formazioni del match di Coppa Italia delle 21

Alle 21, sempre su Italia 1, sarà poi il turno di Fiorentina e Cosenza, che si affronteranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I toscani, affidati alla guida dell’ex Spezia Vincenzo Italiano dopo l’addio improvviso di Gennaro Gattuso, dovrebbero avere vita facile contro la squadra calabrese, ripescata in Serie B dopo l’esclusione del Chievo. Italiano però non intende sottovalutare la partita che potrebbe far iniziare la stagione con un sorriso e dovrebbe affidarsi al suo 4-3-3. Tra i pali quasi certa la presenza di Dragowski, poi una linea difensiva con Venuti e Biraghi esterni e Martinez Quarta e Igor al centro. In mediana ci saranno l’ex Milan Bonaventura e Pulgar, mentre l’unico dubbio di formazione sembra essere quello fra Castrovilli e Duncan. Pochi dubbi sull’attacco, che dovrebbe vedere la Vlahovic, in queste ore accostato all’Atletico Madrid, affiancato da Callejón e Nico Gonzalez, al debutto ufficiale in maglia viola.

Mister Zaffaroni per la trasferta del Franchi ha invece convocato 18 giocatori tra cui diversi primavera, con l’intento comunque di giocarsela fino in fondo. Il Cosenza dovrebbe disporsi col 3-5-2 che prevede Matosevic tra i pali, difeso dal trio formato da Venturi, Minelli e Tiritiello. A centrocampo Corsi e Panico dovrebbero agire da esterni con Prestianni, Maresca e Florenzi a presidiare la mediana, mentre le chiavi dell’attacco dovrebbero essere affidate alla coppia formata da Sueva e Arioli.

Ecco il programma dei match in diretta oggi

17:45 – Pordenone-Spezia: Canale 20

18:00 – Genoa-Perugia: Italia 1

20:45 – Udinese-Ascoli: Canale 20

21:00 – Fiorentina-Cosenza: Italia 1