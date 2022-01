Coppa Italia, Atalanta – Venezia: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Coppa Italia, si torna in campo. Iniziano oggi 12 gennaio gli ottavi di finale con l’esordio nella competizione delle big di Serie A. Si parte alle 17,30, in diretta dal Gewiss Stadium su Italia 1, con Atalanta – Venezia. Se per la prima si tratta del primo match, la seconda si è guadagnata la sfida dopo la vittoria contro la Ternana nei sedicesimi. Chi vincerà affronterà la vincente di Napoli – Fiorentina, in campo domani pomeriggio alle 18. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Atalanta e Venezia si affronteranno a Bergamo per la sesta volta nella storia della competizione. Il bilancio al momento è in perfetto equilibrio, dato che vede due successi a testa e un pareggio. Giampiero Gasperini potrà contare su una squadra in fiducia, forte del netto trionfo per 6-2 in casa dell’Udinese. Lo stesso non può dirsi per Paolo Zanetti, reduce dal brutto ko interno contro il Milan per 0-3 nell’ultimo turno di campionato. «Ci piacerebbe conquistare la Coppa Italia», ha detto alla vigilia Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta. «È difficile, ma appare alla nostra portata». Arbitro del match sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, mentre guardalinee saranno Valerio Vecchi e Michele Grossi. Quarto uomo Alberto Santoro, mentre al Var siederanno Lorenzo Maggioni e Alessandro Lo Cicero.

Atalanta – Venezia, probabili formazioni del match di oggi 12 gennaio 2022 su Italia 1

Qui Atalanta, Gasperini fra squalifiche e casi Covid

Settimana importante per l’Atalanta, che dopo l’incontro odierno di Coppa Italia è attesa dal big match di sabato con l’Inter. In casa Dea preoccupa la situazione Covid, con un nuovo positivo emerso ieri dopo l’ultimo giro di tamponi. Oltre al giocatore, di cui la società non ha rivelato il nome, oggi non saranno in campo nemmeno Ilicic, Toloi e Malinovskyi, assenti per squalifica. Probabile che allora, davanti al portiere Musso, i nerazzurri scenderanno in campo con Demiral, Djimsiti e il giovanissimo classe 2003 Scalvini. In mediana fiducia alla coppia De Roon – Freuler, con Maehle e Hateboer sulle corsie laterali. Pessina agirà invece fra le linee assieme a Miranchuk, a sostegno dell’unica punta Muriel. Probabile anche l’impiego di Piccoli, vista l’assenza di Zapata.

Qui Venezia, Zanetti punta al turnover in vista dell’Empoli

Venezia a caccia dell’impresa, ma tenendo bene in mente l’impegno di domenica contro l’Empoli in Serie A. La difficile situazione di classifica, complicatasi dopo l’ultimo turno, impone un turnover per evitare rischi ai suoi giocatori migliori anche se Zanetti non rinuncerà ad alcuni gioielli. Fra i pali dunque spazio al secondo portiere Lezzerini, che farà rifiatare Romero, davanti a cui ci saranno Caldara e Ceccaroni, con Molinaro e Haps sulle corsie laterali. A centrocampo, probabile maglia da titolare per Crnigoj, oltre a Fiordilino e Busio, che faranno rifiatare l’ex Bayern Monaco Cuisance, ancora non in forma. Davanti potrebbe trovare spazio Sigurdsson al fianco di Johnsen e uno fra Henry e Okereke, con il francese favorito. Pronto a entrare a partita in corso anche Aramu.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Hateboer; Pessina, Miranchuk; Muriel. All.: Gasperini

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Molinaro, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Fiordilino, Busio; Sigurdsson, Henry, Johnsen. All.: Zanetti