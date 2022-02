Dove vedere Atalanta – Fiorentina, la partita di Coppa Italia del 10 febbraio? Orario, formazioni, arbitro

Atalanta – Fiorentina sarebbe dovuta essere la sfida dei bomber. Zapata e Vlahovic, però, non saranno della partita. Il primo ha chiuso in anticipo la stagione per il riacutizzarsi del problema fisico che lo aveva già fermato per diversi mesi. Il secondo ha cambiato maglia, vestendo quella bianconera della Juventus.

Atalanta – Fiorentina, dove vedere in diretta tv la partita di Coppa Italia del 10 febbraio 2022?

Atalanta – Fiorentina dunque, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si presenta con tante incognite e poche certezze. Il fischio d’inizio è previsto oggi 10 febbraio alle 18, con diretta su Italia 1. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Al Gewiss Stadium di Bergamo si presenteranno due squadre che stanno vivendo un periodo difficile della stagione. L’Atalanta di Giampiero Gasperini, reduce dal brutto ko casalingo contro il Cagliari, non riesce più a vincere fra le mura amiche, con solo 3 trionfi su 11 match interni. Voglia di riscatto anche per la Viola di Italiano, che deve assorbire la partenza del bomber serbo e il 3-0 casalingo subito dalla Lazio in campionato. Per raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia, la Dea aveva eliminato agevolmente il Venezia per 2-0, mentre la Fiorentina aveva faticato di più contro il Napoli, spuntandola ai supplementari per 5-2. L’ultimo precedente nella competizione risale al 2020, quando negli ottavi i toscani vinsero 2-1 eliminando i nerazzurri. Arbitro del match sarà Michael Fabbri di Ravenna, che si avvarrà dell’assistenza di Calarossi e Mondin. Quarto uomo sarà Colombo, mentre al Var ci saranno Guida e Peretti.

Le probabili formazioni di Atalanta – Fiorentina, il match delle 18 di oggi 10 febbraio 2022 su Italia 1

Probabile formazione Atalanta: Gasperini lancia Boga dal 1’ minuto

La tegola per l’infortunio di Zapata, per il quale si prospettano tre mesi di stop, complica i piani di formazione per Giampiero Gasperini. Il colombiano si aggiunge a una lista di indisponibili già ricca che conta Ilicic, Miranchuk, Toloi e Pezzella. Davanti al portiere Musso ci dovrebbe essere una linea a tre con Demiral, Palomino e Djimsiti. A centrocampo fiducia per Koopmeiners e De Roon, con Freuler che dovrebbe partire dalla panchina. Sugli esterni invece agiranno con ogni probabilità Maehle e Zappacosta, con Pessina leggermente avanzato per rifornire le punte Muriel e Boga, giunto nel mercato di riparazione dal Sassuolo.

Probabile formazione Fiorentina: più Piatek di Cabral

Squadra al completo per mister Italiano, che potrà contare su tutti i suoi effettivi per strappare la qualificazione alle semifinali, dove potrebbe affrontare al vincente di Juventus – Sassuolo. Davanti al portiere Terraciano scenderà una linea a quattro formata da Milenkovic e Martinez Quarta al centro, con Odriozola a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo Bonaventura affiancherà con ogni probabilità Maleh e Torreira, mentre in attacco Ikonè e Gonzalez supporteranno la prima punta Piatek. L’ex Genoa e Milan sembra infatti in vantaggio su Cabral, titolare sabato scorso in Serie A ma non ancora in piena sintonia con il calcio italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pessina; Boga, Muriel. All.: Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Gonzalez. All.: Italiano.