Coppa Davis, regolamento, programma e dove vedere il torneo

A meno di una settimana dalla conclusione delle ATP Finals, proprio al PalaAlpitour di Torino, l’Italia ha debuttato nelle finali di Coppa Davis di tennis ospitando gli Stati Uniti. La sfida, secondo ogni pronostico, deciderà la prima classificata nel gruppo E, di cui fa parte anche la Colombia. Ma che cosa è la Coppa Davis e come funziona? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul torneo.

Coppa Davis, il primo torneo nel 1900

Ideata nel 1899 e disputata per la prima volta nel 1900, la Coppa Davis è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. Il suo equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale.

Coppa Davis, edizione spalmata in due anni

Dal 2019 la Coppa Davis ha cambiato formula: a marzo si disputano gli incontri di qualificazione, che l’Italia in questo caso ha vinto contro la Corea del Sud. A novembre va invece in scena la fase finale, che prevede scontri nei gironi, seguiti poi da quarti di finale, semifinali e finale. Inizialmente in programma dal 23 al 29 novembre 2020, le finali sono state rimandate all’autunno del 2021 (25 novembre-5 dicembre), a causa della pandemia. Dunque, l’edizione in corso è stata di fatto “spalmata” su due anni.

Coppa Davis, 18 nazioni alla fase finale

Alle finali partecipano 18 nazioni: le quattro semifinaliste della precedente edizione, due wild-card e le 12 vincitrici del turno di qualificazione. Le 18 rappresentative sono state divise in sei gironi da tre. Ogni incontro fra nazioni si gioca al meglio delle tre partite: due singolari (si scontrano i numeri 2 e i numeri 1 delle nazioni fra loro) e un doppio. Passa ai quarti di finale la prima classificata, con l’opportunità di essere ripescati tra le due migliori seconde. L’Italia come detto è nel Gruppo E, che ha come sede Torino. Altri incontri vengono invece disputati a Innsbruck e Madrid, che sarà sede esclusiva di semifinali e finale.

Coppa Davis, l’esordio di Sinner in Nazionale

Per la Coppa Davis, il capitano Filippo Volandri ha deciso di puntare su Jannik Sinner (all’esordio in Nazionale), Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli, che è stato chiamato al posto dell’infortunato Matteo Berrettini. L’Italia ha vinto la Coppa Davis solo una volta nella sua storia: 1976, in finale contro il Cile. Gli incontri della fase finale del torneo si possono seguire in diretta sul canale tv SuperTennis.