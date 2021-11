Coppa Davis: Italia senza Berrettini, al suo posto Bolelli

Matteo Berrettini non ci sarà neanche in Coppa Davis. La notizia era prevedibile e nell’aria: il tennista romano non ha recuperato dall’infortunio agli addominali che soltanto qualche giorno fa lo ha costretto anche a rinunciare alle ATP Finals. L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram, con un post con cui l’atleta comunica la fine anticipata della propria stagione.

Il post su Instagram di Berrettini

«Quello che sto per scrivere è l’ultima cosa che avrei voluto comunicare per concludere la miglior stagione della mia carriera», comincia Berrettini. Un post su Instagram in cui si respira tanta amarezza, quello del tennista, ma anche l’immensa gioia per una stagione da ricordare. «È stato un anno fantastico, pieno di emozioni, vittorie, sconfitte dolorose e purtroppo infortuni. Proprio questi ultimi sono la ragione per la quale non potrò partecipare alla coppa Davis di quest’anno. È inutile dirvi quanto per me questi ultimi giorni siano stati dolorosi e deludenti, tra tutti gli scenari possibili questo sicuramente è quello più difficile da digerire. Mi fermo, sì, ma solo per ripartire più forte e per regalare a me stesso e a tutti voi vittorie ed emozioni ancora più grandi. La nostra Squadra è una delle più forti mai schierate e sono sicuro che porterà molto in alto i colori della nostra bandiera». Infine i ringraziamenti a chi lo ha sostenuto, dai fan al suo team, fino alla famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

Coppa Davis: Bolelli sostituisce Berrettini. Occhi puntati su Sinner

Matteo Berrettini sarà sostituito da Simone Bolelli. Questa è la scelta di Filippo Volandri. Bolelli completa così il quintetto con Sinner, Fognini, Sonego e Musetti. Ma è su Jannik Sinner che ora si concentrano le speranze italiane per la Coppa Davis, in programma dal 25 al 29 novembre al Pala Alpitour. Dopo l’eliminazione dalle ATP Finals già scritta nel pomeriggio a causa della vittoria di Zverev contro Hurkacz, l’altoatesino ha ieri disputato un ottimo incontro pur cedendo al numero 2 al mondo, Daniil Medvedev. Il match si è chiuso 2-1 in favore del russo (6-0, 6-7, 7-6), protagonista però di un atteggiamento non particolarmente gradito agli appassionati. Medvedev durante il terzo set si è lasciato andare a uno sbadiglio in faccia all’avversario, gesto non esattamente da fair play. Sinner però non ha attaccato l’avversario, facendogli i complimenti per la vittoria a fine gara. Ora tocca all’Italia e l’altoatesino non vede l’ora: «Voglio dare il massimo per la squadra, per farne parte e vincere per il nostro Paese. Speriamo di riuscirci, ma di una cosa possiamo essere sicuri: daremo il 100 per cento».