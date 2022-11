Coppa Davis, l’Italia batte gli Usa e vola in semifinale

L’Italia rovina il giorno del Ringraziamento agli Usa e li elimina dalla Coppa Davis con quella che può essere definita una vera impresa. Orfani di Sinner e Berrettini, gli azzurri si sono imposti 2-1 sui colleghi americani e volano in semifinale, ribaltando ogni pronostico. Davanti a un Palcio des Deportes, a Malaga, quasi del tutto colorato di azzurro, il gruppo guidato da Filippo Volandri non sbaglia niente e conquista un risultato storico, che mancava da 8 anni. Decisivo il doppio di Bolelli e Fognini, che battendo Tommy Paul e Jack Sock hanno portato l’Italia a un passo dal sogno. Adesso bisognerà attendere il risultato di Canada-Germania per scoprire chi saranno i prossimi avversari nel match in programma sabato mattina.

Sonego batte Tiafoe, ko per Musetti

La sfida Italia-Usa si è aperta con il match tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe. Sulla carta sfavorito, l’atleta italiano ha dato vita a un match perfetto, con ben 17 ace e una voglia di vincere che non ha lasciato scampo al quotato avversario. Il primo set si è concluso con un sonoro 6-3, mentre il secondo con un 7-6 fatto di grinta e sacrificio, che ha permesso all’Italia di arrivare alla seconda sfida in vantaggio. «Sembrava di essere in Italia, un po’ come accade quando giochiamo a Roma. Ma del resto siamo a Malaga, non è un viaggio lungo da fare per i nostri tifosi. Anche per il pubblico, mi sono goduto ogni momento e mi sono divertito», ha dichiarato dopo la vittoria. Nulla da fare invece per l’altro Lorenzo, Musetti, che contro Tayler Fritz ha avuto la peggio. Combattuto il primo set, vinto dall’americano 7-6. E il secondo si è chiuso con la caduta dell’azzurro (6-3).

Bolelli-Fognini regalano la semifinale all’Italia

E così tutto passava dal doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini, che con grande esperienza e grinta hanno superato il duo composto da Tommy Paul e Jack Sock. I due americani si sono presentati in doppio per la prima volta insieme, ma la strategia di Mardy Fish non ha pagato. I due italiani, rispettivamente 37 e 35 anni, non hanno dato scampo agli avversari e in meno di un’ora e mezza hanno archiviato una pratica difficile da prevedere alla vigilia. L’incontro si è chiuso 6-4, 6-4.