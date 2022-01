Eto’o, Drogba, Weah. Ma anche i più recenti Salah, Mané, Mahrez. Nel tempo il calcio africano ha regalato agli appassionati grandi campioni, capaci di imporsi in Europa e nei più importanti club del mondo. Esplosività fisica e grande tecnica hanno permesso loro di sbagliare la concorrenza facendo, la fortuna di dirigenti e supporter. Così, l’attuale Coppa d’Africa diventa la vetrina perfetta per aggiornare la lista dei futuri fenomeni o anticipare gli altri, assicurandosi il talento del futuro.

Coppa d’Africa, chi sono i giovani talenti da tenere d’occhio

Hannibal Mejbri, il futuro trequartista del Manchester United

Il primo nome da tirar fuori dal cilindro è quello di Hannibal Mejbri. Il trequartista è attualmente sotto contratto con il Manchester United, dove, però, ancora non gioca in pianta stabile coi grandi. Il talentino tunisino è un classe 2003 e solo il prossimo 21 gennaio compirà 19 anni. Il suo destino, però, sembra essere già scritto. I bookmakers sono certi farà strada e già quotano il momento in cui sarà promosso in pianta stabile al fianco di Cristiano Ronaldo. I Red Devils lo notarono nell’agosto del 2019. Era l’ultima estate estate senza pandemia e il Manchester United lo prelevò dalle giovanili del Monaco per 10 milioni di euro. Un investimento praticamente già ripagato. Il debutto in prima squadra è arrivato nello scorso maggio, ora si attende la vera esplosione. La Tunisia, intanto, se lo coccola e sogna aggrappata ai suoi piedi.

Su Issa Kaboré gli occhi del Manchester City

Il Manchester City lo ha pagato, due estati fa, ben 4 milioni e mezzo di euro, scovandolo in Belgio. Issa Kaboré è un terzino destro dalle grandi prospettive: nato nel maggio 2001, nonostante la giovane età, ha già molta esperienza alle spalle. Il club inglese lo ha spedito a farsi le ossa in Francia, dove veste la maglia del Troyes e quest’anno è sceso in campo 17 volte. Con la Nazionale, il Burkina Faso, ha debuttato, invece, nel 2019. A oggi, sono 18 i gettoni collezionati, conditi da una rete nel 4-0 dei suoi contro il Gibuti, segnata lo scorso ottobre. Nell’attuale Coppa d’Africa, ha giocato l’intero match inaugurale contro il Camerun del 9 gennaio, e in molti lo vedono già a presidiare la corsia anche nel City di Pep Guardiola.

Il più giovane del torneo: Beyatt Lekweiry

Capitolo a parte merita Beyatt Lekweiry. Il giovanissimo centrocampista dell’As Douanes, serie A senegalese, ha soltanto 16 anni (classe 2005) ed è il più giovane del torneo. Fattore che non gli ha impedito di essere convocato dalla Mauritania. Di lui, che a 15 anni vestiva la divisa della nazionale Under 20 alla Coppa Araba, si parla molto bene e chissà non sia questa la vetrina per lanciarlo in Europa. I media, Regno Unito in testa, si sono già accorti di lui, che adesso dovrà dimostrare sul campo di meritare simili attenzioni.

Issahaku Abdul Fatawu, gioiellino inseguito dal Liverpool

Un club inglese per l’ennesimo gioiello del calcio africano. Si tratta del Liverpool, fortemente interessato alle prestazioni di Issahaku Abdul Fatawu. Centrocampista, trequartista, all’occorrenza esterno d’attacco, è nato a Tamale, in Ghana, nel marzo 2004 e anche lui è uno dei giocatori più giovani del torneo. Di proprietà del Dreams Fc, gioca nel campionato locale, ma è in prestito allo Steadfast Fc. In Coppa d’Africa Fatawu ha già debuttato, sebbene per soli 4 minuti, nella gara d’esordio persa dal Ghana 1-0 al cospetto del Marocco. Nella Coppa delle Nazioni Africane Under 20, lo scorso anno, è stato nominato miglior giocatore, mentre con un missile di sinistro dalla lunghissima distanza ha firmato il gol del pari della squadra B ghanese contro l’Uzbekistan appena un anno fa. Anche per questo, in patria sono certi: «Sarà il prossimo Abedi Pelé», colonna della nazionale con un passato anche al Torino.

A bright side to the Black Stars B Uzbekistan loss. This Abdul Fatawu Issahaku long-range free kick goal is everything. Such a brilliant talent⚡️⚡️✨#3Sports pic.twitter.com/ZsKh6q6kyG — #3Sports (@3SportsGh) March 26, 2021

Dalla fucina dell’Ajax alla Coppa d’Africa: Mohammed Kudus

Ha rischiato di non esserci, per fortuna è andata diversamente. Mohammed Kudus, ha recuperato in fretta da un infortunio alle costole ed è pronto a raggiungere i compagni del Ghana. Troppo forte il richiamo della propria nazionale. A 21 anni ancora di più. Elemento di altissimo profilo per le Stelle Nere, in forza all’Ajax, è arrivato ad Amsterdam nell’estate del 2020, pagato 9 milioni al Nordsjaelland, che a sua volta l’aveva prelevato in patria nel 2018, dove si barcamenava nella Right to Dream Academy. Con gli olandesi ha debuttato anche in Europa. Contro il Liverpool lo scorso anno ha esordito in Champions, in quest’edizione era in campo contro il Borussia Dortmund. Tre volte, sfida con la Roma inclusa, si è già visto in Europa League. Col Ghana vanta 10 presenze, arricchite da 3 reti. E si capisce bene perché nessuno volesse lasciarlo a casa.

Odilon Kossounou, costoso gioiello del Leverkusen

Odilon Kossounou in Europa è già una certezza. Il difensore della Costa d’Avorio ha 20 anni e in estate è stato acquistato per 13 milioni di euro dal Bayer Leverkusen. Il club tedesco lo ha prelevato dal Club Bruges, felice di incassare una plusvalenza di dieci milioni. Cresciuto nel Mimosas, formazione ivoriana, è arrivato in Europa nel gennaio 2019, acquistato dagli svedesi dell’Hammarby. Undici i gettoni in nazionale, con cui era in panchina nella prima gara dei suoi contro la Guinea. Piccola curiosità: su Fifa è una garanzia per i gamer, che spesso fanno carte false per aggiudicarsene le prestazioni.

Ilaix Moriba, possibile rimpianto del Barcellona

Ha doppia nazionalità, ma tra la Spagna e la Guinea ha scelto quest’ultima. Nel suo curriculum c’è un passato al Barcellona, che forse troppo presto lo ha ceduto dopo anni di crescita nelle sue giovanili. Ilaix Moriba è il possibile crack della Coppa d’Africa. Il classe 2003 è un centrocampista centrale dotato di un gran fisico e di ottima tecnica, al punto che il Lipsia ha speso 25 milioni in estate per il cartellino del diciottenne. Nella passata stagione aveva debuttato in Champions League e Coppa del Re, oltre a disputare 14 partite nella Liga, dove ha messo a referto un gol e tre assist. Sei le partite, tre in Champions, nell’annata in corso.