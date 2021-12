Alla fine, la Coppa d’Africa si farà. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni e il rischio rinvio a settembre a causa del Covid e della variante Omicron, il torneo tra le nazionali del continente africano si disputerà. A confermarlo è stato ieri il presidente della Caf, la Confederazione calcistica africana, Patrice Motsepe: «Il 9 gennaio verrò a vedere la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso. La variante Omicron è una grande sfida, ma nessuno sarà ammesso alle partite senza tamponi». Il via sarà, quindi, il 9 gennaio e la finale, invece, il 6 febbraio. Non sono contenti gli allenatori di tanti club di Serie A, che perderanno per qualche settimana alcuni elementi chiave dei propri organici. Ben 25 i calciatori convocati dal campionato italiano. Napoli, Milan, Roma e Sassuolo le squadre maggiormente penalizzate.

Coppa d’Africa: chi sono i 25 calciatori convocati dalla Serie A

Tra i tanti calciatori stranieri che militano nelle formazioni della Serie A, ce ne sono parecchi anche provenienti dai paesi africani. Tra loro, ben 25 prenderanno parte alla Coppa d’Africa, salutando temporaneamente i propri club e i tifosi. La squadra che dovrà salutare più elementi è il Napoli. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti dovranno giocare qualche gara senza quattro elementi del proprio scacchiere, tre dei quali fondamentali. Si tratta del difensore senegalese Koulibaly, del centrocampista camerunense Zambo Anguissa e del centravanti nigeriano Osimhen, a cui si aggiunge l’esterno algerino Ounas. Tre elementi a testa, invece, per Milan, Roma e Sassuolo. I rossoneri di Pioli dovranno inseguire l’Inter senza Bennacer, Kessié e Ballo Touré. La squadra di Mourinho, invece, “perde” Afena Gyan, Darboe e Diawara, mentre i neroverdi rinunceranno a Boga (in odore di cessione), Traoré e Obiang. Bologna e Salernitana salutano due elementi a testa, Barrow e Mbaye i primi, Coulibaly e Kechrida i secondi. A completare l’elenco dei convocati ci sono Keita Balde del Cagliari, Amrabat della Fiorentina, O. Colley della Sampdoria, E. Colley dello Spezia, Aina del Torino, Hongla del Verona ed Ebuehi del Venezia.

Coppa d’Africa, le date: quante gare salteranno i calciatori in Serie A

Non tutti i calciatori, ovviamente, salteranno l’intero mese di campionato. Solo chi arriverà fino alla finale di Coppa d’Africa saluterà il proprio club fino a febbraio. Seguendo il calendario della manifestazione, sono almeno 3 le giornate di Serie A che questi 25 giocatori salteranno. La 20esima, che si disputerà il 6 gennaio, perché tutti in ritiro con le nazionali, e poi 21esima e 22esima, che si giocheranno in contemporanea con la fase a girone del torneo africano, tra 9 e 16. Chi passerà il turno e giocherà gli ottavi di finale non sarà disponibile per la 23esima di campionato, mentre solo chi raggiungerà la finale salterà anche la 24esima, in programma il 6 febbraio.